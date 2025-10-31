Coup dur pour la Belgique : trois binationaux tournent le dos aux Diables Rouges

Trois talents belges tournent le dos aux Diables Rouges. Mario Stroeykens, Michel-Ange Balikwisha et Mathieu Epolo ont choisi de représenter le Congo.

Grande nouvelle pour le football belge, trois joueurs ayant la double nationalité ont décidé de ne pas jouer pour les Diables Rouges. Il s’agit de Mario Stroeykens (Anderlecht), Michel-Ange Balikwisha (Celtic) et Mathieu Epolo (Standard).

C’est surprenant que trois joueurs fassent ce choix en même temps, mais la raison est simple. Ils ont été convoqués par l’équipe nationale de la République Démocratique du Congo.

Bien qu’ils soient tous nés en Belgique et qu’ils aient joué pour les équipes nationales de jeunes, ils ont la possibilité de représenter le Congo, car ils n’ont jamais été appelés en équipe première de Belgique.

Stroeykens, Balikwisha et Epolo ont choisi de jouer pour le Congo

📋 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐋𝐋𝐄 🐆



25 Léopards sélectionnés par le sélectionneur-manager Sébastien Desabre 🇨🇩 pour affronter le Cameroun 🇨🇲, dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde 2026 🏆.



📅 13 novembre 2025

🏟️ Stade El Barid – Rabat

🕖 19h GMT#FecofaRDC… pic.twitter.com/dRInwRc1vd — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) October 31, 2025

Ils seront présents pour le match très important de la RDC. Le 13 novembre, l’équipe affrontera le Cameroun, entraîné par Marc Brys. Ce sera la demi-finale des barrages pour se qualifier à la Coupe du monde 2026.

Un seul pays peut accéder à la finale, le Congo n’a pas le droit à l’erreur. En cas de défaite, la Coupe du monde s’éloignerait définitivement. Dès que Stroeykens, Balikwisha ou Epolo joueront ce match, ils ne pourront plus jamais devenir Diables Rouges.