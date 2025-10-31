Coup dur pour la Belgique : trois binationaux tournent le dos aux Diables Rouges

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Coup dur pour la Belgique : trois binationaux tournent le dos aux Diables Rouges
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Trois talents belges tournent le dos aux Diables Rouges. Mario Stroeykens, Michel-Ange Balikwisha et Mathieu Epolo ont choisi de représenter le Congo.

Grande nouvelle pour le football belge, trois joueurs ayant la double nationalité ont décidé de ne pas jouer pour les Diables Rouges. Il s’agit de Mario Stroeykens (Anderlecht), Michel-Ange Balikwisha (Celtic) et Mathieu Epolo (Standard).

C’est surprenant que trois joueurs fassent ce choix en même temps, mais la raison est simple. Ils ont été convoqués par l’équipe nationale de la République Démocratique du Congo.

Bien qu’ils soient tous nés en Belgique et qu’ils aient joué pour les équipes nationales de jeunes, ils ont la possibilité de représenter le Congo, car ils n’ont jamais été appelés en équipe première de Belgique.

Stroeykens, Balikwisha et Epolo ont choisi de jouer pour le Congo

Ils seront présents pour le match très important de la RDC. Le 13 novembre, l’équipe affrontera le Cameroun, entraîné par Marc Brys. Ce sera la demi-finale des barrages pour se qualifier à la Coupe du monde 2026.

Un seul pays peut accéder à la finale, le Congo n’a pas le droit à l’erreur. En cas de défaite, la Coupe du monde s’éloignerait définitivement. Dès que Stroeykens, Balikwisha ou Epolo joueront ce match, ils ne pourront plus jamais devenir Diables Rouges.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Scottish Premier League
Scottish Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Standard
Mario Stroeykens
Matthieu Epolo
Michel Ange Balikwisha

Plus de news

LIVE : Titraoui empêche le 2-0 sur la ligne, Charleroi réagit dans la foulée Live

LIVE : Titraoui empêche le 2-0 sur la ligne, Charleroi réagit dans la foulée

21:24
Une bouffée d'air pour le Club de Bruges : Nicky Hayen peut se frotter les mains

Une bouffée d'air pour le Club de Bruges : Nicky Hayen peut se frotter les mains

21:20
"Ils pourraient se calmer un peu" : Olivier Deschacht recadre les supporters d'Anderlecht

"Ils pourraient se calmer un peu" : Olivier Deschacht recadre les supporters d'Anderlecht

20:00
"Elle a bien aidé en seconde mi-temps" : la plus grande crainte d'Anderlecht pourrait être...une tétine

"Elle a bien aidé en seconde mi-temps" : la plus grande crainte d'Anderlecht pourrait être...une tétine

19:00
Le Standard plus proche de jouer l'Europe que de la faillite ? La réponse de Pierre François

Le Standard plus proche de jouer l'Europe que de la faillite ? La réponse de Pierre François

18:30
Le retour à la compétition sera long, mais Romelu Lukaku franchit une étape importante

Le retour à la compétition sera long, mais Romelu Lukaku franchit une étape importante

20:30
Le Standard en ouverture, Genk - Anderlecht le jeudi : voici le calendrier de la Coupe de Belgique

Le Standard en ouverture, Genk - Anderlecht le jeudi : voici le calendrier de la Coupe de Belgique

17:30
Le Standard risque gros : voici les deux éléments du match contre l'Antwerp qui seront analysés

Le Standard risque gros : voici les deux éléments du match contre l'Antwerp qui seront analysés

16:30
Le contrat de certains joueurs du Standard interroge : "J'ai découvert des clauses bizarres"

Le contrat de certains joueurs du Standard interroge : "J'ai découvert des clauses bizarres"

16:00
Un exemple pour plusieurs autres clubs : l'Union annonce une grande nouvelle après sa saison historique

Un exemple pour plusieurs autres clubs : l'Union annonce une grande nouvelle après sa saison historique

18:00
Trois jours après Rocourt, Charleroi revient à Liège : le message de Rik De Mil aux supporters

Trois jours après Rocourt, Charleroi revient à Liège : le message de Rik De Mil aux supporters

15:00
"Il sera absent pendant quelques semaines" : encore un titulaire sur la touche à Anderlecht

"Il sera absent pendant quelques semaines" : encore un titulaire sur la touche à Anderlecht

12:40
Le Standard persiste : "Marc Wilmots a juste dit tout haut ce que tout le monde pensait"

Le Standard persiste : "Marc Wilmots a juste dit tout haut ce que tout le monde pensait"

14:30
1
"Ils vont réactiver la piste" : Lucas Stassin pourrait encore quitter Saint-Etienne avant la Coupe du monde

"Ils vont réactiver la piste" : Lucas Stassin pourrait encore quitter Saint-Etienne avant la Coupe du monde

15:30
Stijn Stijnen se paie deux clubs de D1A : "Ils ne retirent même pas la moitié de ce qu'ils devraient"

Stijn Stijnen se paie deux clubs de D1A : "Ils ne retirent même pas la moitié de ce qu'ils devraient"

17:00
"Les critiques à mon égard sont justifiées" : le mea culpa de Besnik Hasi envers les supporters d'Anderlecht

"Les critiques à mon égard sont justifiées" : le mea culpa de Besnik Hasi envers les supporters d'Anderlecht

13:30
Nicky Hayen au Celtic ? Il est en concurrence avec... un actuel adversaire des Diables, passé par Anderlecht

Nicky Hayen au Celtic ? Il est en concurrence avec... un actuel adversaire des Diables, passé par Anderlecht

09:30
L'approche particulière de Rik De Mil pour le choc wallon : "Dès qu'on arrivera au stade..."

L'approche particulière de Rik De Mil pour le choc wallon : "Dès qu'on arrivera au stade..."

13:00
"Le Standard en Ligue 1 ? Je signe de suite" : Play-offs et match décisif en 2008, Pierre François surprend

"Le Standard en Ligue 1 ? Je signe de suite" : Play-offs et match décisif en 2008, Pierre François surprend

10:00
1
"Ne venez pas salir ce déplacement de votre personne inutile" : les Storm Ultras unanimes avant le choc wallon

"Ne venez pas salir ce déplacement de votre personne inutile" : les Storm Ultras unanimes avant le choc wallon

12:20
1
Quatre buts en cinq jours, pas mal pour un défenseur central : "Il va falloir que je trouve une solution"

Quatre buts en cinq jours, pas mal pour un défenseur central : "Il va falloir que je trouve une solution"

14:00
Formé à Anderlecht et Genk, il n'a rien rapporté et vaut désormais 27 millions : "Ils ne croyaient pas en lui"

Formé à Anderlecht et Genk, il n'a rien rapporté et vaut désormais 27 millions : "Ils ne croyaient pas en lui"

11:40
Saga DAZN : réunion décisive ce vendredi, création d'une Pro League TV ? Voici les dernières informations

Saga DAZN : réunion décisive ce vendredi, création d'une Pro League TV ? Voici les dernières informations

11:20
1
Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi" Interview

Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi"

30/10
"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon Interview

"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon

09:00
Possible peine de prison pour Radja Nainggolan : Lokeren réagit... et essaie de rester réaliste

Possible peine de prison pour Radja Nainggolan : Lokeren réagit... et essaie de rester réaliste

12:00
Après le cas De Cat, La Gantoise crée la surprise avant le Mondial U17

Après le cas De Cat, La Gantoise crée la surprise avant le Mondial U17

07:20
Anderlecht tranche : un joueur ne ferait plus partie des plans du club

Anderlecht tranche : un joueur ne ferait plus partie des plans du club

06:40
Rejeté à Genk, mais pilier des Diablotins, il préface le Mondial U17 : "Une revanche après la France" Interview

Rejeté à Genk, mais pilier des Diablotins, il préface le Mondial U17 : "Une revanche après la France"

11:00
Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon Analyse

Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon

07:00
"Hasi, buiten" : les supporters d'Anderlecht sur le point d'obtenir gain de cause ?

"Hasi, buiten" : les supporters d'Anderlecht sur le point d'obtenir gain de cause ?

08:00
15/16 : comment la Coupe de Belgique a perdu toute sa magie Billet d'humeur

15/16 : comment la Coupe de Belgique a perdu toute sa magie

10:30
Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)

06:20
"L'Antwerp me manque" : Senne Lammens souligne la grande différence entre la Pro League et la Premier League

"L'Antwerp me manque" : Senne Lammens souligne la grande différence entre la Pro League et la Premier League

08:30
Coupe de Belgique : du lourd pour Anderlecht, le Standard, l'Union et Bruges mieux servis

Coupe de Belgique : du lourd pour Anderlecht, le Standard, l'Union et Bruges mieux servis

06:00
Un nom sur toutes les lèvres, et bientôt sur le terrain avec la RAAL ? "Des paramètres personnels à analyser"

Un nom sur toutes les lèvres, et bientôt sur le terrain avec la RAAL ? "Des paramètres personnels à analyser"

07:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 1-0 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 02/11 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 02/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved