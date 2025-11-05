"Très actif et dynamique" : la presse anglaise applaudit Leandro Trossard et salue un Arsenal record

Ce mardi soir, Arsenal a poursuivi sa belle série en s'imposant aisément sur la pelouse du Slavia Prague. Les Gunners occupent désormais la première place ex æquo de la Ligue des Champions et affichent dix victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Arsenal a parfaitement évité le piège du Slavia Prague, ce mardi soir. Avec Leandro Trossard dans le onze de départ, les Gunners se sont imposés 0-3 en République Tchèque et assurent la place de co-leader de la Ligue des Champions avec un 12/12, aux côtés du Bayern Munich.

Après le but sur penalty de Bukayo Saka en première période, Leandro Trossard a servi Mikel Merino pour le 0-2 juste après le retour des vestiaires, avant que l’Espagnol, remplaçant d’un Viktor Gyökeres blessé, ne double son compteur personnel pour fixer le score à 0-3.

Des records pour Arsenal et de belles notes pour Leandro Trossard

Une rencontre record pour les Gunners, qui viennent de réaliser leur huitième clean sheet consécutif toutes compétitions confondues, égalant ainsi leur performance… de 1903 !

Monté au jeu à la 73e minute, le tout jeune Max Dowman (né en 2009) est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Ligue des Champions, à 15 ans et 308 jours. Premier talent à disputer une rencontre de C1 avant son 16e anniversaire, il devance Youssoufa Moukoko, Lamine Yamal, Celestine Babayaro (Anderlecht, 1994) et Rayan Cherki.

Auteur d’une belle performance, Leandro Trossard a reçu un 8/10 de Sky Sports et un 7/10 du Sun, qui a laissé un commentaire élogieux sur notre Diable Rouge. "Très actif sur l’aile gauche en début de match, il a également bien défendu en première période. Il a de nouveau montré du dynamisme après la reprise et a magnifiquement servi Merino, qui a doublé l’avance des visiteurs après seulement 36 secondes." Une belle soirée pour les Londoniens.