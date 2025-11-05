"Un électrochoc à l'Europe", "incroyablement bon" : Vincent Kompany et le Bayern portés aux nues en Allemagne

Vainqueur sur la pelouse des champions d'Europe, et ce malgré une infériorité numérique pendant 45 minutes, le Bayern Munich a envoyé un signal fort ce mardi soir en Ligue des Champions. Vincent Kompany et son équipe sont portés aux nues dans toute la presse allemande.

Le Paris Saint-Germain n’a pas pu stopper l’incroyable série du Bayern Munich, ce mardi soir en Ligue des Champions. Au Parc des Princes, les hommes de Vincent Kompany sont allés s’imposer 1-2, en étant en infériorité numérique pendant 45 minutes.

Les Bavarois ont d’abord su développer leur jeu de domination en première période et ont marqué deux buts grâce à Luis Díaz, exclu juste avant la pause. En seconde période, le Bayern a concédé la réduction du score mais a su conserver son but d’avance.

La presse allemande loue le Bayern et Vincent Kompany

Ça fait donc 16 victoires consécutives pour le Bayern, une série hallucinante que relèvent les quotidiens allemands ce mercredi. "Le Bayern est entré dans une dimension supérieure", écrit notamment Bild.

"Le Bayern incroyablement bon, puis incroyablement rouge. Dans ce choc des titans contre le PSG (valeur marchande totale : 1,15 milliard d’euros), le Bayern Munich (952 millions d’euros) a démontré quelle est actuellement la meilleure équipe d’Europe", note le quotidien.

Même son de cloche chez Kicker, où le journaliste envoyé spécial à Paris, Mario Krischel, a déclaré que le Bayern avait envoyé "un électrochoc à l’Europe" après sa victoire à Paris. "Le Bayern Munich est actuellement inarrêtable". Vincent Kompany est porté aux nues et poursuit son idylle.