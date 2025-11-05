Trois mois après son départ du RAEC Mons, Emilio Ferrera retrouve un poste en Belgique

Emilio Ferrera ne reste pas sans club. Trois mois après son départ du RAEC Mons, il devient directeur sportif du Crossing Schaerbeek, toujours en D1 ACFF.

Au mois d’août, Emilio Ferrera a quitté le RAEC Mons de manière brutale, moins de deux mois seulement après son arrivée, alors que la saison était sur le point de commencer en D1 ACFF.

Son frère, Manu Ferrera, avait également quitté les Hurlus, tout comme Hubert Lemaire, adjoint important au sein du club. Le club montois était alors en pleine restructuration, mais aussi quelque peu dans la tourmente.

L’ancien entraîneur adjoint du Standard et T1 de La Gantoise, Seraing, Louvain ou encore… Mons, actif au sein de son académie personnelle, ne sera pas resté sans club bien longtemps.

En effet, le voici de retour en D1 ACFF, mais dans un autre rôle : celui de directeur sportif, au Crossing Schaerbeek. Promu à cet échelon, le club bruxellois est actuellement neuvième, avec trois victoires, sept défaites et un partage.

Emilio Ferrera occupe désormais la même casquette que son frère Manu, directeur sportif de l’Olympic Charleroi, lanterne rouge de la Challenger Pro League. Leur neveu, Yannick Ferrera, vient en revanche d’être limogé de son poste d’entraîneur du Zamalek.