Une surprise pour certains : deux Diables et trois Anderlechtois parmi les U20 les plus chers de la planète

Chaque semaine, le CIES décrypte le football mondial à l'aide de chiffres et de statistiques. Cette fois, l'Observatoire du football s'est penché sur les joueurs de 20 ans et moins les plus chers du marché.

Dans sa 520ème Lettre hebdomadaire (à découvrir ici dans sa version complète), le CIES a croisé plusieurs variables pour déterminer la valeur marchande des joueurs de 20 ans et moins, obtenant un résultat différent de ceux de Transfermarkt et des autres sites de référence en la matière.

Sans surprise, Lamine Yamal écrase la concurrence, avec une valeur estimée à 350 millions d'euros. Seuls trois autres joueurs dépassent la barre symbolique des 100 millions : le Brésilien frisson de Chelsea Estêvão Willian (118 millions), Pau Cubarsi (FC Barcelone, 112,7) et Franco Mastantuono (Real Madrid, 102).

Karetsas toujours au top

Derrière, la concurrence est rude. Pas moins de 113 U20 actifs dans 25 championnats et 80 clubs à travers le monde ont une valeur estimée à au moins 10 millions d'euros. La Premier League est la mieux représentée avec 23 joueurs, suivie de la Bundesliga (16) et la Ligue 1 (11).

Et en Belgique ? Sans surprise lorsque l'on parle de jeunes prometteurs, c'est Konstantinos Karetsas qui est le mieux noté, avec une valeur marchande estimée à 30 millions d'euros. Trois autres joueurs de Pro League font partie du classement...et ils évoluent tous à Anderlecht.

Mihajlo Cvetković emmène les jeunes Mauves avec une estimation à 17,4 millions, suivi de Yasin Özcan (valorisé à 15,5 millions malgré son temps de jeu restreint) et Nathan De Cat (15 millions). Deux Diables Rouges figurent également dans le rapport du CIES : Jorthy Mokio est chiffré à 23,9 millions et Julien Duranville à 14,2.