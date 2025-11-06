Invaincu depuis six matchs, Genk prêt à défier le rouleau compresseur Braga

Genk se déplace ce jeudi à Braga en Europa League. Invaincus depuis six matchs, les Limbourgeois veulent confirmer leur regain de confiance.

Le KRC Genk s’attaque à un gros morceau ce jeudi soir en Europa League. Les Limbourgeois se déplacent sur le terrain de Braga, une équipe redoutable qui a remporté ses trois matchs dans la compétition. Un test grandeur nature pour Genk.

Un nouveau Genk ?

Avant la rencontre, Matte Smets s’est montré confiant en conférence de presse, relayé par Het Belang van Limburg. "Nous avons ajusté quelques détails importants. Le staff a bien analysé nos matchs, et tout le monde a compris ce qu’il fallait corriger. Nous devons retrouver le plaisir de jouer. On mettait trop de pression sur nos épaules", a expliqué le jeune défenseur.

Les ajustements semblent porter leurs fruits. Genk est sur six matchs sans défaite et n’a plus encaissé de but trois fois. "Quand on enchaîne les clean sheets, on joue avec plus de confiance. On se sent plus libres, plus sûrs”, a ajouté Smets.

Le défenseur sait que Braga, impressionnant contre Porto le week-end dernier, représente un tout autre défi. "C’était d’un très haut niveau. On est prévenus", a-t-il reconnu.





Avec quatre points en trois rencontres européennes, Genk n’a pas totalement convaincu sur la scène continentale. Mais l’état d’esprit a changé.