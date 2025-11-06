Loin de la carrière attendue : un ancien grand espoir du foot belge et du Standard dit stop à 26 ans

Loin de la carrière attendue : un ancien grand espoir du foot belge et du Standard dit stop à 26 ans
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Adrien Bongiovanni n'a pas retrouvé son football à Seraing. Il a donc décidé de mettre un terme à sa carrière.

International belge jusqu'en U17, Adrien Bongiovanni était suivi avec beaucoup d'attention par les observateurs. L'une des stars de la génération 1999, celle des Zinho Vanheusden, Mike Trésor, Albert Sambi Lokonga, Sebastiaan Bornauw, Hannes Delcroix ou Loïs Openda, c'était lui.

Il faut dire qu'en 2015, du haut de ses 16 ans, il quittait le centre de formation du Standard pour signer à Monaco. Mais à part une demi-heure contre le PSG en demi-finale de Coupe de France, Bongiovanni n'a jamais réussi à percer sur le Rocher.

L'ASM l'a alors prêté au Cercle de Bruges, à Béziers et Den Bosch, sans résultat. Le meneur de jeu est alors resté plusieurs mois sans club, c'est le Patro Eisden qui a fini par le relancer en 2021.

Terminus au Pairay

Ont suivi plusieurs autres piges en Belgique, parmi les équipes U23 du Standard, de Charleroi, avant un séjour à la RAAL jusqu'en fin de saison dernière. Cet été, Bongiovanni a rejoint Seraing, où il n'a pas débuté le moindre match en D1B, sautant même du groupe depuis la fin du mois de septembre.

Le Liégeois jouait sans contrat au Pairay. Mais il souhaite arrêter les frais dès maintenant : La Dernière Heure rapporte qu'il est revenu au club pour annoncer au staff sa décision de mettre un terme à sa carrière cette semaine. Adrien Bongiovanni raccroche donc les crampons à seulement 26 ans et rejoint la longue liste des grands talents dont le football belge a très vite beaucoup attendu, en vain.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Standard
Monaco

Plus de news

Désormais centenaire en Coupe d'Europe, Hanas Vanaken pourrait rentrer dans l'histoire contre Anderlecht

Désormais centenaire en Coupe d'Europe, Hanas Vanaken pourrait rentrer dans l'histoire contre Anderlecht

17:00
Des fumigènes dans le bus jusqu'à l'incendie : une mesure forte après les débordements des supporters du Barça

Des fumigènes dans le bus jusqu'à l'incendie : une mesure forte après les débordements des supporters du Barça

16:40
La renaissance : Axel Witsel récompensé pour son retour en force en Espagne

La renaissance : Axel Witsel récompensé pour son retour en force en Espagne

16:00
Il jouera sa tête contre la RAAL : un entraîneur de Pro League face à sa dernière chance

Il jouera sa tête contre la RAAL : un entraîneur de Pro League face à sa dernière chance

15:40
Le président de La Gantoise relance le débat : l'Antwerp pourrait en payer le prix

Le président de La Gantoise relance le débat : l'Antwerp pourrait en payer le prix

14:40
La surprise de Rudi Garcia ? Un binational pourrait retourner sa veste pour être repris chez les Diables

La surprise de Rudi Garcia ? Un binational pourrait retourner sa veste pour être repris chez les Diables

15:20
Un arbitre de Ligue des Champions pour Anderlecht - Club de Bruges : voici toutes les désignations du weekend

Un arbitre de Ligue des Champions pour Anderlecht - Club de Bruges : voici toutes les désignations du weekend

14:20
Pas la moindre titularisation cette saison : un ancien buteur de Pro League résilie son contrat

Pas la moindre titularisation cette saison : un ancien buteur de Pro League résilie son contrat

15:00
"Le vrai Yamal n'est jamais parti" : la mise au point de Ferran Torres après Bruges-Barça Réaction

"Le vrai Yamal n'est jamais parti" : la mise au point de Ferran Torres après Bruges-Barça

13:40
🎥 Lamine Yamal hué à Bruges : sa réponse a fait réagir le stade

🎥 Lamine Yamal hué à Bruges : sa réponse a fait réagir le stade

14:00
Nicky Hayen supérieur tactiquement ? Flick tire ses conclusions après avoir frôlé la défaite à Bruges

Nicky Hayen supérieur tactiquement ? Flick tire ses conclusions après avoir frôlé la défaite à Bruges

13:20
Coup dur pour le Barça : un joueur se fracture le nez après un choc avec Vermant

Coup dur pour le Barça : un joueur se fracture le nez après un choc avec Vermant

13:00
Invaincu depuis six matchs, Genk prêt à défier le rouleau compresseur Braga

Invaincu depuis six matchs, Genk prêt à défier le rouleau compresseur Braga

12:40
Le Barça ne va pas l'oublier : Carlos Forbs bat un record historique en Ligue des champions

Le Barça ne va pas l'oublier : Carlos Forbs bat un record historique en Ligue des champions

12:20
"MAFIA, MAFIA !" : le Jan Breydel en furie après le but refusé de Vermant face au Barça

"MAFIA, MAFIA !" : le Jan Breydel en furie après le but refusé de Vermant face au Barça

12:00
"Le but n'aurait jamais dû être refusé" : Nicky Hayen fier mais frustré après le match nul face au Barça Réaction

"Le but n'aurait jamais dû être refusé" : Nicky Hayen fier mais frustré après le match nul face au Barça

11:20
"Si nous devions choisir..." : Thorsten Fink va devoir prendre une grande décision pour Genk cette semaine

"Si nous devions choisir..." : Thorsten Fink va devoir prendre une grande décision pour Genk cette semaine

11:00
"Une sensation amère" : Fermín López ne cache pas sa déception après Bruges-Barça Réaction

"Une sensation amère" : Fermín López ne cache pas sa déception après Bruges-Barça

10:30
"C'est une équipe très forte" : Lamine Yamal impressionné par un Club de Bruges sans complexe

"C'est une équipe très forte" : Lamine Yamal impressionné par un Club de Bruges sans complexe

10:00
Le Club de Bruges privé d'un exploit ? Toby Alderweireld critique la décision de l'arbitre

Le Club de Bruges privé d'un exploit ? Toby Alderweireld critique la décision de l'arbitre

09:30
"Je n'ai même pas ouvert le message" : un ex-talent de La Gantoise explique pourquoi il a ignoré la Belgique

"Je n'ai même pas ouvert le message" : un ex-talent de La Gantoise explique pourquoi il a ignoré la Belgique

09:06
"Le Club de Bruges a été volé" : un triple Ballon d'Or furieux contre le Barça et la VAR

"Le Club de Bruges a été volé" : un triple Ballon d'Or furieux contre le Barça et la VAR

08:33
Et si DAZN quittait la Belgique ? Voici ce qui pourrait se passer

Et si DAZN quittait la Belgique ? Voici ce qui pourrait se passer

07:41
Le Club de Bruges a fait trembler le Barça : la presse espagnole s'incline

Le Club de Bruges a fait trembler le Barça : la presse espagnole s'incline

08:11
Joaquin Seys revient sur son duel avec Lamine Yamal : "C'était une expérience particulière" Réaction

Joaquin Seys revient sur son duel avec Lamine Yamal : "C'était une expérience particulière"

07:20
De Charleroi à Sclessin en passant par le RDWM : à la découverte du futur renfort du staff du Standard

De Charleroi à Sclessin en passant par le RDWM : à la découverte du futur renfort du staff du Standard

21:00
Pour sauver sa propre peau ? Le défi de taille qui attend Olivier Renard à Anderlecht

Pour sauver sa propre peau ? Le défi de taille qui attend Olivier Renard à Anderlecht

07:00
1
Genk a-t-il trouvé son propre... Hans Vanaken ? "Ils ont un rôle similaire"

Genk a-t-il trouvé son propre... Hans Vanaken ? "Ils ont un rôle similaire"

06:30
"C'est ça la différence avec notre championnat" : Brandon Mechele très clair sur le niveau du Barça Réaction

"C'est ça la différence avec notre championnat" : Brandon Mechele très clair sur le niveau du Barça

06:00
1
Précaution ou vrai danger ? Premier coup d'arrêt pour Nathan Ngoy au LOSC

Précaution ou vrai danger ? Premier coup d'arrêt pour Nathan Ngoy au LOSC

22:00
Bruges tient tête au FC Barcelone et décroche un point bien mérité

Bruges tient tête au FC Barcelone et décroche un point bien mérité

22:56
4
🎥 Doku décisif, De Ketelaere rate un penalty : l'essentiel des autres matchs de la soirée en C1

🎥 Doku décisif, De Ketelaere rate un penalty : l'essentiel des autres matchs de la soirée en C1

23:15
Le grand gagnant du choc wallon : Mohammed El Hankouri, un meneur de jeu à l'ancienne pour le Standard

Le grand gagnant du choc wallon : Mohammed El Hankouri, un meneur de jeu à l'ancienne pour le Standard

18:40
"Il n'a cessé d'insister pendant 12 mois" : les dessous de l'arrivée de Senne Lammens à Manchester United

"Il n'a cessé d'insister pendant 12 mois" : les dessous de l'arrivée de Senne Lammens à Manchester United

22:40
"Il ne sait pas rester en forme" : les premières informations sur Roméo Lavia après sa nouvelle blessure

"Il ne sait pas rester en forme" : les premières informations sur Roméo Lavia après sa nouvelle blessure

22:20
Catastrophe pour Anderlecht : les Mauves privés de leurs supporters pour les deux prochains déplacements

Catastrophe pour Anderlecht : les Mauves privés de leurs supporters pour les deux prochains déplacements

21:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 08/11 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 08/11 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 08/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 09/11 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 09/11 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved