Loin de la carrière attendue : un ancien grand espoir du foot belge et du Standard dit stop à 26 ans

Adrien Bongiovanni n'a pas retrouvé son football à Seraing. Il a donc décidé de mettre un terme à sa carrière.

International belge jusqu'en U17, Adrien Bongiovanni était suivi avec beaucoup d'attention par les observateurs. L'une des stars de la génération 1999, celle des Zinho Vanheusden, Mike Trésor, Albert Sambi Lokonga, Sebastiaan Bornauw, Hannes Delcroix ou Loïs Openda, c'était lui.

Il faut dire qu'en 2015, du haut de ses 16 ans, il quittait le centre de formation du Standard pour signer à Monaco. Mais à part une demi-heure contre le PSG en demi-finale de Coupe de France, Bongiovanni n'a jamais réussi à percer sur le Rocher.

L'ASM l'a alors prêté au Cercle de Bruges, à Béziers et Den Bosch, sans résultat. Le meneur de jeu est alors resté plusieurs mois sans club, c'est le Patro Eisden qui a fini par le relancer en 2021.

Terminus au Pairay

Ont suivi plusieurs autres piges en Belgique, parmi les équipes U23 du Standard, de Charleroi, avant un séjour à la RAAL jusqu'en fin de saison dernière. Cet été, Bongiovanni a rejoint Seraing, où il n'a pas débuté le moindre match en D1B, sautant même du groupe depuis la fin du mois de septembre.

Le Liégeois jouait sans contrat au Pairay. Mais il souhaite arrêter les frais dès maintenant : La Dernière Heure rapporte qu'il est revenu au club pour annoncer au staff sa décision de mettre un terme à sa carrière cette semaine. Adrien Bongiovanni raccroche donc les crampons à seulement 26 ans et rejoint la longue liste des grands talents dont le football belge a très vite beaucoup attendu, en vain.