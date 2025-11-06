Nice chute malgré un bon Vanhoutte, Lille s'incline avec Meunier à Belgrade en Europa League

Charles Vanhoutte passeur décisif mais frustré avec Nice, Thomas Meunier battu avec Lille à Belgrade. Une soirée européenne amère pour les deux Diables Rouges.

Nice et Lille espéraient retrouver le sourire en Europa League, mais ça ne s’est pas passé comme prévu. Deux Belges étaient de la partie, Charles Vanhoutte avec Nice et Thomas Meunier avec Lille.

Titulaire, Vanhoutte a livré une belle première mi-temps. Il a offert un caviar à Kevin Carlos pour l’ouverture du score. Le stade s’enflammait, mais la joie n’a duré que quelques minutes. Nice a commis trois grosses erreurs en défense, et Fribourg en a profité pour mener 3-1 avant la pause.

Vanhoutte s’est battu jusqu’au bout, mais sans résultat. Malgré leurs efforts, les supporters niçois sont repartis déçus.

Lille puni en fin de match à Belgrade

À Belgrade, les Lillois ont montré de l’envie mais manqué de réalisme. Thomas Meunier est monté en seconde période pour apporter un peu de fraîcheur sur le flanc droit. À quelques minutes de la fin, Arnautovic a profité d’une erreur défensive pour marquer sur penalty. Défaite 1-0. Matias Fernandez a joué 25 minutes.

Lille a six points et se classe 17e du classement, l'OGC Nice est 35e avec zéro point...