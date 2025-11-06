Thibaut Courtois vise le sommet : le gardien du Real Madrid nommé aux The Best Awards

Thibaut Courtois a de la concurrence. Le gardien belge du Real Madrid fait partie des huit finalistes pour le trophée The Best du meilleur gardien de l'année.

Il est considéré comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération. Décisif et présent dans les grands rendez-vous, Thibaut Courtois est une référence mondiale à son poste.

Arrivé au Real Madrid après la Coupe du monde 2018, le Diable Rouge n’avait pas immédiatement convaincu les supporters madrilènes. Auteur de quelques erreurs, notamment face au Club de Bruges en Ligue des champions, il s’était parfaitement rattrapé la saison d'après.

Le meilleur gardien du monde ?

La FIFA l’a récompensé en le plaçant parmi les huit finalistes pour le titre de meilleur gardien du monde The Best. Face à lui : Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Emiliano Martínez ou encore Manuel Neuer.

🧤 @thibautcourtois, candidat au Prix The Best du Gardien de la FIFA 2025 ! pic.twitter.com/QQDJe4Tjh8 — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) November 6, 2025

Les votes sont ouverts jusqu’au 28 novembre. Sélectionneurs, capitaines, journalistes et supporters vont choisir ensemble le meilleur gardien de l’année.

L’ancien sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, à la tête du Portugal, fait partie des candidats au titre d’entraîneur de l’année. Son équipe avait remporté la Nation League face à l'Espagne cet été.