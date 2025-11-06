Un arbitre de Ligue des Champions pour Anderlecht - Club de Bruges : voici toutes les désignations du weekend
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
La 14ème journée de la Jupiler Pro League promet d'être spectaculaire, avec notamment le topper entre Anderlecht et le Club de Bruges. Erik Lambrechts, qui a encore officié en Ligue des Champions cette semaine, sera en charge de ce match.
Au sifflet de Tottenham - Copenhague cette semaine, Erik Lambrechts aura une autre belle affiche ce weekend avec Anderlecht - Club de Bruges. Aucune des deux équipes n'a encore gagné sous ses ordres cette saison. Les Mauves ont partagé contre l'Antwerp (0-0), les Blauw en Zwart ont perdu 2-1 à Malines.
De son côté, le Standard sera arbitré par Nicolas Laforge lors de son déplacement à Saint-Trond. Cette saison, il a dirigé une rencontre des Rouches jusqu'à présent, avec un partage contre Malines à la clé (et un penalty accordé) au Liégeois.
Pour sa part, Lawrence Visser dirigera les débats lors du match entre Malines et l'Union Saint-Gilloise. Bert Verbeke en fera de même pour Charleroi - Westerlo. Enfin, la RAAL sera arbitrée par Bram Van Driessche à l'Antwerp.
Voici les arbitres, assistants et VAR :
7/11/2025 – 20:45 | F.C.V. DENDER E.H. – S.V. ZULTE-WAREGEM
Arbitre : Michiel Allaerts
Assistant 1 : Bryan Bijnens
Assistant 2 : Ben Gonnissen
Quatrième officiel : Wesli De Cremer
VAR : Wim Smet
Assistant VAR : Jo De Weirdt
RO : Jonas Timmermans
8/11/2025 – 16:00 | CERCLE DE BRUGES K.S.V. – OUD-HEVERLEE LEUVEN
Arbitre : Simon Bourdeaud'hui
Assistant 1 : Jonas Van Dyck
Assistant 2 : Maarten Toeback
Quatrième officiel : Massimiliano Ledda
VAR : Nathan Verboomen
Assistant VAR : Mathias Hillaert
RO : Roel Bensch
8/11/2025 – 18:15 | SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI – K.V.C. WESTERLO
Arbitre : Bert Verbeke
Assistant 1 : Lennert Jans
Assistant 2 : Gianni Seeldraeyers
Quatrième officiel : Arne De Beuckelaer
VAR : Lothar D'Hondt
Assistant VAR : Laurent Willems
RO : Yenthe Boogaerts
8/11/2025 – 20:45 | R. ANTWERP F.C. – RAAL LA LOUVIÈRE
Arbitre : Bram Van Driessche
Assistant 1 : Yves De Neve
Assistant 2 : Quentin Lesceux
Quatrième officiel : Jasper Vitse
VAR : Ken Vermeiren
Assistant VAR : Jordy Vermeire
RO : Christophe Snoeck
9/11/2025 – 13:30 | R.S.C. ANDERLECHT – CLUB DE BRUGES K.V.
Arbitre : Erik Lambrechts
Assistant 1 : Jo De Weirdt
Assistant 2 : Kevin Monteny
Quatrième officiel : Lothar D'Hondt
VAR : Quentin Pirard
Assistant VAR : Quentin Blaise
RO : Istvan Lagaert
9/11/2025 – 16:00 | K. ST.-TRUIDENSE V.V. – R. STANDARD DE LIÈGE
Arbitre : Nicolas Laforge
Assistant 1 : Laurent Conotte
Assistant 2 : Vito Di Vincenzo
Quatrième officiel : Michiel Allaerts
VAR : Bert Put
Assistant VAR : Nico Claes
RO : Dieter Van Esch
9/11/2025 – 18:30 | K.A.A. GENT – K.R.C. GENK
Arbitre : Jan Boterberg
Assistant 1 : Nick Senecaut
Assistant 2 : Tom Vanpoucke
Quatrième officiel : Anthony Letellier
VAR : Brent Staessens
Assistant VAR : Thibaud Nijssen
RO : Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho
9/11/2025 – 19:15 | YELLOW RED K.V. MECHELEN – R. UNION ST.-GILLOISE
Arbitre : Lawrence Visser
Assistant 1 : Ruben Wyns
Assistant 2 : Mathias Hillaert
Quatrième officiel : Massimiliano Ledda
VAR : Wesli De Cremer
Assistant VAR: Ella De Vries
RO : Ermaild Mataj
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot