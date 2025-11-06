Un arbitre de Ligue des Champions pour Anderlecht - Club de Bruges : voici toutes les désignations du weekend

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La 14ème journée de la Jupiler Pro League promet d'être spectaculaire, avec notamment le topper entre Anderlecht et le Club de Bruges. Erik Lambrechts, qui a encore officié en Ligue des Champions cette semaine, sera en charge de ce match.

Au sifflet de Tottenham - Copenhague cette semaine, Erik Lambrechts aura une autre belle affiche ce weekend avec Anderlecht - Club de Bruges. Aucune des deux équipes n'a encore gagné sous ses ordres cette saison. Les Mauves ont partagé contre l'Antwerp (0-0), les Blauw en Zwart ont perdu 2-1 à Malines.

De son côté, le Standard sera arbitré par Nicolas Laforge lors de son déplacement à Saint-Trond. Cette saison, il a dirigé une rencontre des Rouches jusqu'à présent, avec un partage contre Malines à la clé (et un penalty accordé) au Liégeois.

Pour sa part, Lawrence Visser dirigera les débats lors du match entre Malines et l'Union Saint-Gilloise. Bert Verbeke en fera de même pour Charleroi - Westerlo. Enfin, la RAAL sera arbitrée par Bram Van Driessche à l'Antwerp.

Voici les arbitres, assistants et VAR :

7/11/2025 – 20:45 | F.C.V. DENDER E.H. – S.V. ZULTE-WAREGEM

Arbitre : Michiel Allaerts

Assistant 1 : Bryan Bijnens

Assistant 2 : Ben Gonnissen

Quatrième officiel : Wesli De Cremer

VAR : Wim Smet

Assistant VAR : Jo De Weirdt

RO : Jonas Timmermans

8/11/2025 – 16:00 | CERCLE DE BRUGES K.S.V. – OUD-HEVERLEE LEUVEN

Arbitre : Simon Bourdeaud'hui

Assistant 1 : Jonas Van Dyck

Assistant 2 : Maarten Toeback

Quatrième officiel : Massimiliano Ledda

VAR : Nathan Verboomen

Assistant VAR : Mathias Hillaert

RO : Roel Bensch

8/11/2025 – 18:15 | SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI – K.V.C. WESTERLO

Arbitre : Bert Verbeke

Assistant 1 : Lennert Jans

Assistant 2 : Gianni Seeldraeyers

Quatrième officiel : Arne De Beuckelaer

VAR : Lothar D'Hondt

Assistant VAR : Laurent Willems

RO : Yenthe Boogaerts

8/11/2025 – 20:45 | R. ANTWERP F.C. – RAAL LA LOUVIÈRE

Arbitre : Bram Van Driessche

Assistant 1 : Yves De Neve

Assistant 2 : Quentin Lesceux

Quatrième officiel : Jasper Vitse

VAR : Ken Vermeiren

Assistant VAR : Jordy Vermeire

RO : Christophe Snoeck

9/11/2025 – 13:30 | R.S.C. ANDERLECHT – CLUB DE BRUGES K.V.

Arbitre : Erik Lambrechts

Assistant 1 : Jo De Weirdt

Assistant 2 : Kevin Monteny

Quatrième officiel : Lothar D'Hondt

VAR : Quentin Pirard

Assistant VAR : Quentin Blaise

RO : Istvan Lagaert

9/11/2025 – 16:00 | K. ST.-TRUIDENSE V.V. – R. STANDARD DE LIÈGE

Arbitre : Nicolas Laforge

Assistant 1 : Laurent Conotte

Assistant 2 : Vito Di Vincenzo

Quatrième officiel : Michiel Allaerts

VAR : Bert Put

Assistant VAR : Nico Claes

RO : Dieter Van Esch

9/11/2025 – 18:30 | K.A.A. GENT – K.R.C. GENK

Arbitre : Jan Boterberg

Assistant 1 : Nick Senecaut

Assistant 2 : Tom Vanpoucke

Quatrième officiel : Anthony Letellier

VAR : Brent Staessens

Assistant VAR : Thibaud Nijssen

RO : Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

9/11/2025 – 19:15 | YELLOW RED K.V. MECHELEN – R. UNION ST.-GILLOISE

Arbitre : Lawrence Visser

Assistant 1 : Ruben Wyns

Assistant 2 : Mathias Hillaert

Quatrième officiel : Massimiliano Ledda

VAR : Wesli De Cremer

Assistant VAR: Ella De Vries

RO : Ermaild Mataj