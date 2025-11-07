Besnik Hasi fait une déclaration surprenante à propos de Nathan De Cat...

Nathan De Cat (17 ans) est la nouvelle pépite en pleine progression du RSC Anderlecht. Le jeune milieu de terrain est désormais indissociable du onze de base de Besnik Hasi, mais il a également des obligations internationales. À ce sujet, le coach a apporté quelques précisions.

Nathan De Cat s’est complètement révélé cette saison à Bruxelles. Avec déjà 13 apparitions en Pro League, il a acquis une expérience précieuse qu’il peut désormais mettre au service de l’équipe nationale U17. Cette génération se trouve actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du monde… sans Nathan De Cat. Du moins, pour le moment.

Besnik Hasi précise quand Nathan De Cat rejoindra la sélection

Lors de sa conférence de presse, Besnik Hasi n’a pas pu éviter le sujet Nathan De Cat. Une incertitude planait depuis plusieurs jours sur la décision d’Anderlecht de laisser partir sa pépite, alors que les clubs sont pourtant obligés de libérer leurs joueurs pendant les périodes internationales, y compris pour les sélections de jeunes. Finalement, Nathan De Cat a obtenu la permission de s’envoler pour le Qatar, mais avec un léger retard.

"Il partira après le match contre Bruges", précise l’entraîneur d’Anderlecht ce vendredi. Cela signifie que Nathan De Cat, comme prévu, ne participera pas à la phase de groupes. Le RSCA joue ce dimanche contre le Club de Bruges, tandis que les U17 affronteront la Tunisie le même jour pour leur troisième match de poule."

Nathan De Cat reste toutefois un professionnel exemplaire : "Il ne se plaint jamais, il fait tout ce que je lui demande et il le fait très bien. C’est normal qu’il veuille aller à la Coupe du monde et y retrouver ses amis. J’ai une très bonne relation avec lui, il sait ce qu’il peut attendre de moi et je sais ce que j’ai avec lui. Je suis vraiment très content de lui."

Besnik Hasi a également donné des précisions sur la date de retour de son joueur : "Il reviendra pour le match contre La Louvière." Cette rencontre aura lieu le 23 novembre, ce qui pourrait poser un sérieux problème à la sélection U17.

Les demi-finales de la Coupe du monde U17 sont en effet programmées le 24 novembre, et la finale le 27 novembre. Avec la génération talentueuse dont dispose la Belgique, il n’est pas exclu qu’elle atteigne ces tours… mais peut-être sans Nathan De Cat, l’un de ses éléments majeurs.