Besnik Hasi fait une déclaration surprenante à propos de Nathan De Cat...

Lorenz Lomme
| Commentaire
Besnik Hasi fait une déclaration surprenante à propos de Nathan De Cat...
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4306

Nathan De Cat (17 ans) est la nouvelle pépite en pleine progression du RSC Anderlecht. Le jeune milieu de terrain est désormais indissociable du onze de base de Besnik Hasi, mais il a également des obligations internationales. À ce sujet, le coach a apporté quelques précisions.

Nathan De Cat s’est complètement révélé cette saison à Bruxelles. Avec déjà 13 apparitions en Pro League, il a acquis une expérience précieuse qu’il peut désormais mettre au service de l’équipe nationale U17. Cette génération se trouve actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du monde… sans Nathan De Cat. Du moins, pour le moment.

Besnik Hasi précise quand Nathan De Cat rejoindra la sélection

Lors de sa conférence de presse, Besnik Hasi n’a pas pu éviter le sujet Nathan De Cat. Une incertitude planait depuis plusieurs jours sur la décision d’Anderlecht de laisser partir sa pépite, alors que les clubs sont pourtant obligés de libérer leurs joueurs pendant les périodes internationales, y compris pour les sélections de jeunes. Finalement, Nathan De Cat a obtenu la permission de s’envoler pour le Qatar, mais avec un léger retard.

"Il partira après le match contre Bruges", précise l’entraîneur d’Anderlecht ce vendredi. Cela signifie que Nathan De Cat, comme prévu, ne participera pas à la phase de groupes. Le RSCA joue ce dimanche contre le Club de Bruges, tandis que les U17 affronteront la Tunisie le même jour pour leur troisième match de poule."

Nathan De Cat reste toutefois un professionnel exemplaire : "Il ne se plaint jamais, il fait tout ce que je lui demande et il le fait très bien. C’est normal qu’il veuille aller à la Coupe du monde et y retrouver ses amis. J’ai une très bonne relation avec lui, il sait ce qu’il peut attendre de moi et je sais ce que j’ai avec lui. Je suis vraiment très content de lui."

Besnik Hasi a également donné des précisions sur la date de retour de son joueur : "Il reviendra pour le match contre La Louvière." Cette rencontre aura lieu le 23 novembre, ce qui pourrait poser un sérieux problème à la sélection U17.

Les demi-finales de la Coupe du monde U17 sont en effet programmées le 24 novembre, et la finale le 27 novembre. Avec la génération talentueuse dont dispose la Belgique, il n’est pas exclu qu’elle atteigne ces tours… mais peut-être sans Nathan De Cat, l’un de ses éléments majeurs. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Nathan De Cat
Besnik Hasi

Plus de news

David Hubert peut accomplir ce qu'aucun coach n'a réussi avec l'Union : "C'est un sacré challenge"

David Hubert peut accomplir ce qu'aucun coach n'a réussi avec l'Union : "C'est un sacré challenge"

21:20
Vincent Euvrard clarifie l'arrivée d'un nouvel adjoint au Standard : "Ça n'a rien à voir avec le staff actuel" Interview

Vincent Euvrard clarifie l'arrivée d'un nouvel adjoint au Standard : "Ça n'a rien à voir avec le staff actuel"

20:40
Nicky Hayen évalue les chances de titre d'Anderlecht : "Ce serait les sous-estimer"

Nicky Hayen évalue les chances de titre d'Anderlecht : "Ce serait les sous-estimer"

20:20
Système d'authentification numérique, sanctions alourdies : la loi football réformée par le gouvernement

Système d'authentification numérique, sanctions alourdies : la loi football réformée par le gouvernement

20:00
Besnik Hasi semble déjà avoir son équipe prête pour dimanche : "Quand ils me disent ça, je deviens fou"

Besnik Hasi semble déjà avoir son équipe prête pour dimanche : "Quand ils me disent ça, je deviens fou"

18:20
Le Standard devra s'en méfier comme le lait sur le feu : "Il peut être décisif dans toutes les positions"

Le Standard devra s'en méfier comme le lait sur le feu : "Il peut être décisif dans toutes les positions"

19:40
La sélection de Nathan Ngoy chez les Diables saluée au Standard : "Je savais que ça allait arriver" Interview

La sélection de Nathan Ngoy chez les Diables saluée au Standard : "Je savais que ça allait arriver"

18:40
Les premiers contacts ont été établis : Philippe Clément prêt à rebondir dans un club de Ligue des Champions ?

Les premiers contacts ont été établis : Philippe Clément prêt à rebondir dans un club de Ligue des Champions ?

19:20
Duranville et Bounida de retour, deux absents interpellants : la sélection des Diablotins est connue

Duranville et Bounida de retour, deux absents interpellants : la sélection des Diablotins est connue

19:00
"On va essayer de garder le même état d'esprit que contre Bruges" : Adnane Abid préface STVV-Standard

"On va essayer de garder le même état d'esprit que contre Bruges" : Adnane Abid préface STVV-Standard

17:00
"Ça n'a pas suffi..." : l'entraîneur de Chelsea évoque la blessure de Roméo Lavia

"Ça n'a pas suffi..." : l'entraîneur de Chelsea évoque la blessure de Roméo Lavia

18:00
Wesley Sonck a un conseil pour Besnik Hasi avant le match contre Bruges : "Ces deux-là doivent jouer"

Wesley Sonck a un conseil pour Besnik Hasi avant le match contre Bruges : "Ces deux-là doivent jouer"

12:40
🎥 Voici la réaction de Romeo Vermant au moment de l'annonce de sa première sélection

🎥 Voici la réaction de Romeo Vermant au moment de l'annonce de sa première sélection

17:30
"Je n'ai pas ce sentiment de 16 victoires consécutives" : Vincent Kompany lucide avant le déplacement à Berlin

"Je n'ai pas ce sentiment de 16 victoires consécutives" : Vincent Kompany lucide avant le déplacement à Berlin

16:30
Youri Tielemans est de retour en sélection... mais vraiment à 100 % ? "On discute beaucoup avec le staff"

Youri Tielemans est de retour en sélection... mais vraiment à 100 % ? "On discute beaucoup avec le staff"

16:00
Deux retours, mais une nouvelle blessure au Standard pour le déplacement à Saint-Trond Interview

Deux retours, mais une nouvelle blessure au Standard pour le déplacement à Saint-Trond

14:15
"On est content d'accueillir Vermant et Ngoy" : Rudi Garcia justifie la sélection des deux néo-Diables Rouges

"On est content d'accueillir Vermant et Ngoy" : Rudi Garcia justifie la sélection des deux néo-Diables Rouges

15:30
1
"C'est important de se qualifier, on ne l'est pas encore" : Rudi Garcia prudent avant la prochaine trêve

"C'est important de se qualifier, on ne l'est pas encore" : Rudi Garcia prudent avant la prochaine trêve

15:00
"Je remercie Marc Wilmots" : René Mitongo plus motivé que jamais pour le Mondial U17

"Je remercie Marc Wilmots" : René Mitongo plus motivé que jamais pour le Mondial U17

13:40
Marco Kana met les choses au clair avant le Topper : "Anderlecht reste le plus grand club"

Marco Kana met les choses au clair avant le Topper : "Anderlecht reste le plus grand club"

12:00
Rudi Garcia révèle pourquoi il n'a pas repris Michy Batshuayi

Rudi Garcia révèle pourquoi il n'a pas repris Michy Batshuayi

14:00
Deux nouvelles têtes : voici la liste complète de la Belgique pour la trêve de novembre

Deux nouvelles têtes : voici la liste complète de la Belgique pour la trêve de novembre

13:10
1
"Nous avons toujours gardé un contact régulier" : Vincent Kompany se confie sur sa relation avec Pep Guardiola

"Nous avons toujours gardé un contact régulier" : Vincent Kompany se confie sur sa relation avec Pep Guardiola

12:20
Voici comment suivre en direct l'annonce de la liste de Rudi Garcia pour la prochaine trêve des Diables Rouges

Voici comment suivre en direct l'annonce de la liste de Rudi Garcia pour la prochaine trêve des Diables Rouges

11:30
Un cadre du KRC Genk intéresse un club étranger : un départ vraiment envisageable pour les Limbourgeois ?

Un cadre du KRC Genk intéresse un club étranger : un départ vraiment envisageable pour les Limbourgeois ?

11:00
Une excellente nouvelle se prépare pour Vincent Kompany et ses collègues

Une excellente nouvelle se prépare pour Vincent Kompany et ses collègues

10:30
Voici ce que devient Lazare Amani, parti de Belgique pour rejoindre un championnat étranger

Voici ce que devient Lazare Amani, parti de Belgique pour rejoindre un championnat étranger

10:00
"Charleroi a déjà servi de tremplin, alors pourquoi pas moi ?" : Étienne Camara espère franchir un cap

"Charleroi a déjà servi de tremplin, alors pourquoi pas moi ?" : Étienne Camara espère franchir un cap

09:30
📷 Jérémy Doku partage des photos de son mariage : "J'ai trouvé celle que mon âme aime"

📷 Jérémy Doku partage des photos de son mariage : "J'ai trouvé celle que mon âme aime"

09:00
Anderlecht cartonne, une surprise au sommet : voici les clubs belges qui remplissent leur stade Analyse

Anderlecht cartonne, une surprise au sommet : voici les clubs belges qui remplissent leur stade

07:24
"Ce n'est jamais agréable" : un Diable Rouge se confie sur son faible temps de jeu en équipe nationale

"Ce n'est jamais agréable" : un Diable Rouge se confie sur son faible temps de jeu en équipe nationale

08:30
Le Club de Bruges reçoit une excellente nouvelle concernant un match de Ligue des champions

Le Club de Bruges reçoit une excellente nouvelle concernant un match de Ligue des champions

08:00
Thibaut Courtois pourrait remporter pour la deuxième fois le trophée qu'il convoite tant

Thibaut Courtois pourrait remporter pour la deuxième fois le trophée qu'il convoite tant

07:41
Les fans du Real Madrid ont remarqué quelque chose d'étrange sur Thibaut Courtois

Les fans du Real Madrid ont remarqué quelque chose d'étrange sur Thibaut Courtois

07:00
"C'était le même but que contre le RWDM" : Daan Heymans raconte comment Genk a battu Braga

"C'était le même but que contre le RWDM" : Daan Heymans raconte comment Genk a battu Braga

06:40
"Il est fantastique" : comme la presse espagnole, Hein Vanhaezebrouck est fan d'un joueur du Club de Bruges

"Il est fantastique" : comme la presse espagnole, Hein Vanhaezebrouck est fan d'un joueur du Club de Bruges

06:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 08/11 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 08/11 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 08/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 09/11 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 09/11 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved