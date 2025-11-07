David Hubert peut accomplir ce qu'aucun coach n'a réussi avec l'Union : "C'est un sacré challenge"

L'Union Saint-Gilloise se rendra à Malines ce dimanche. Un déplacement qui ne sourit pas aux Bruxellois depuis leur retour en première division.

Depuis son retour parmi l'élite du football belge il y a plus de quatre ans, l'Union Saint-Gilloise est devenue la bête noire de plus d'une équipe de D1A, dont le Standard, Anderlecht ou Charleroi. A contrario, les Unionistes éprouvent des difficultés lorsqu'ils doivent jouer à Malines.

Les Saint-Gillois n'ont pas gagné le moindre match derrière les Casernes depuis leur retour en première division, que ce soit sous Felice Mazzu (défaite 3-1), Karel Geraerts (défaite 2-0), Alexander Blessin (défaite 4-0) ou Sébastien Pocognoli (partage 1-1).

David Hubert sur ses gardes

L'Union a souvent pris sa revanche à domicile mais reste sur une défaite 0-1 contre le KV, la dernière au Parc Duden en match officiel : "J'ai vu cette statistique. C'est donc un sacré challenge face à une équipe bien organisée qui peut compter sur plusieurs individualités pouvant faire la différence", explique David Hubert en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Les Malinois ne seront donc pas sous-estimés : "Ils ont un système de jeu bien clair avec et sans ballon et ne sont pas classés sixièmes par hasard. L'objectif sera de bien terminer cette séquence de sept matchs qui se sont enchaînés depuis la dernière trêve internationale".

Pour bien négocier la rencontre, il faudra avoir récupéré dans les jambes et dans les têtes par rapport au match terriblement énergivore de mardi à l'Atletico. Le groupe sera toutefois au complet, à l'exception de Mohammed Fuseini (toujours en revalidation) et Guillaume François, touché au mollet : "Il s'agit d'une contracture qui sera réglée en l'espace de quelques jours".