David Hubert peut accomplir ce qu'aucun coach n'a réussi avec l'Union : "C'est un sacré challenge"

David Hubert peut accomplir ce qu'aucun coach n'a réussi avec l'Union : "C'est un sacré challenge"
Photo: © photonews
Deviens fan de Union SG! 323

L'Union Saint-Gilloise se rendra à Malines ce dimanche. Un déplacement qui ne sourit pas aux Bruxellois depuis leur retour en première division.

Depuis son retour parmi l'élite du football belge il y a plus de quatre ans, l'Union Saint-Gilloise est devenue la bête noire de plus d'une équipe de D1A, dont le Standard, Anderlecht ou Charleroi. A contrario, les Unionistes éprouvent des difficultés lorsqu'ils doivent jouer à Malines.

Les Saint-Gillois n'ont pas gagné le moindre match derrière les Casernes depuis leur retour en première division, que ce soit sous Felice Mazzu (défaite 3-1), Karel Geraerts (défaite 2-0), Alexander Blessin (défaite 4-0) ou Sébastien Pocognoli (partage 1-1).

David Hubert sur ses gardes

L'Union a souvent pris sa revanche à domicile mais reste sur une défaite 0-1 contre le KV, la dernière au Parc Duden en match officiel : "J'ai vu cette statistique. C'est donc un sacré challenge face à une équipe bien organisée qui peut compter sur plusieurs individualités pouvant faire la différence", explique David Hubert en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Les Malinois ne seront donc pas sous-estimés : "Ils ont un système de jeu bien clair avec et sans ballon et ne sont pas classés sixièmes par hasard. L'objectif sera de bien terminer cette séquence de sept matchs qui se sont enchaînés depuis la dernière trêve internationale".

Pour bien négocier la rencontre, il faudra avoir récupéré dans les jambes et dans les têtes par rapport au match terriblement énergivore de mardi à l'Atletico. Le groupe sera toutefois au complet, à l'exception de Mohammed Fuseini (toujours en revalidation) et Guillaume François, touché au mollet : "Il s'agit d'une contracture qui sera réglée en l'espace de quelques jours".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG
David Hubert

Plus de news

Réunion agitée pour l'avenir du championnat : Anderlecht change de camp !

Réunion agitée pour l'avenir du championnat : Anderlecht change de camp !

22:40
Le cul entre deux chaises : absent des deux sélections, ce binational va finalement passer la trêve...en club

Le cul entre deux chaises : absent des deux sélections, ce binational va finalement passer la trêve...en club

22:20
Le RFC Liège battu à domicile, le leader accroché : le résumé de la soirée en D1B

Le RFC Liège battu à domicile, le leader accroché : le résumé de la soirée en D1B

22:00
Vincent Euvrard clarifie l'arrivée d'un nouvel adjoint au Standard : "Ça n'a rien à voir avec le staff actuel" Interview

Vincent Euvrard clarifie l'arrivée d'un nouvel adjoint au Standard : "Ça n'a rien à voir avec le staff actuel"

20:40
Besnik Hasi fait une déclaration surprenante à propos de Nathan De Cat...

Besnik Hasi fait une déclaration surprenante à propos de Nathan De Cat...

21:00
Une première depuis son départ des Diables : Roberto Martinez sélectionne un joueur de Pro League

Une première depuis son départ des Diables : Roberto Martinez sélectionne un joueur de Pro League

21:40
Système d'authentification numérique, sanctions alourdies : la loi football réformée par le gouvernement

Système d'authentification numérique, sanctions alourdies : la loi football réformée par le gouvernement

20:00
Nicky Hayen évalue les chances de titre d'Anderlecht : "Ce serait les sous-estimer"

Nicky Hayen évalue les chances de titre d'Anderlecht : "Ce serait les sous-estimer"

20:20
Le Standard devra s'en méfier comme le lait sur le feu : "Il peut être décisif dans toutes les positions"

Le Standard devra s'en méfier comme le lait sur le feu : "Il peut être décisif dans toutes les positions"

19:40
La sélection de Nathan Ngoy chez les Diables saluée au Standard : "Je savais que ça allait arriver" Interview

La sélection de Nathan Ngoy chez les Diables saluée au Standard : "Je savais que ça allait arriver"

18:40
Les premiers contacts ont été établis : Philippe Clément prêt à rebondir dans un club de Ligue des Champions ?

Les premiers contacts ont été établis : Philippe Clément prêt à rebondir dans un club de Ligue des Champions ?

19:20
Duranville et Bounida de retour, deux absents interpellants : la sélection des Diablotins est connue

Duranville et Bounida de retour, deux absents interpellants : la sélection des Diablotins est connue

19:00
Besnik Hasi semble déjà avoir son équipe prête pour dimanche : "Quand ils me disent ça, je deviens fou"

Besnik Hasi semble déjà avoir son équipe prête pour dimanche : "Quand ils me disent ça, je deviens fou"

18:20
"On va essayer de garder le même état d'esprit que contre Bruges" : Adnane Abid préface STVV-Standard

"On va essayer de garder le même état d'esprit que contre Bruges" : Adnane Abid préface STVV-Standard

17:00
"Ça n'a pas suffi..." : l'entraîneur de Chelsea évoque la blessure de Roméo Lavia

"Ça n'a pas suffi..." : l'entraîneur de Chelsea évoque la blessure de Roméo Lavia

18:00
🎥 Voici la réaction de Romeo Vermant au moment de l'annonce de sa première sélection

🎥 Voici la réaction de Romeo Vermant au moment de l'annonce de sa première sélection

17:30
"Je n'ai pas ce sentiment de 16 victoires consécutives" : Vincent Kompany lucide avant le déplacement à Berlin

"Je n'ai pas ce sentiment de 16 victoires consécutives" : Vincent Kompany lucide avant le déplacement à Berlin

16:30
Youri Tielemans est de retour en sélection... mais vraiment à 100 % ? "On discute beaucoup avec le staff"

Youri Tielemans est de retour en sélection... mais vraiment à 100 % ? "On discute beaucoup avec le staff"

16:00
Deux retours, mais une nouvelle blessure au Standard pour le déplacement à Saint-Trond Interview

Deux retours, mais une nouvelle blessure au Standard pour le déplacement à Saint-Trond

14:15
"On est content d'accueillir Vermant et Ngoy" : Rudi Garcia justifie la sélection des deux néo-Diables Rouges

"On est content d'accueillir Vermant et Ngoy" : Rudi Garcia justifie la sélection des deux néo-Diables Rouges

15:30
1
"C'est important de se qualifier, on ne l'est pas encore" : Rudi Garcia prudent avant la prochaine trêve

"C'est important de se qualifier, on ne l'est pas encore" : Rudi Garcia prudent avant la prochaine trêve

15:00
"Je remercie Marc Wilmots" : René Mitongo plus motivé que jamais pour le Mondial U17

"Je remercie Marc Wilmots" : René Mitongo plus motivé que jamais pour le Mondial U17

13:40
Rudi Garcia révèle pourquoi il n'a pas repris Michy Batshuayi

Rudi Garcia révèle pourquoi il n'a pas repris Michy Batshuayi

14:00
Wesley Sonck a un conseil pour Besnik Hasi avant le match contre Bruges : "Ces deux-là doivent jouer"

Wesley Sonck a un conseil pour Besnik Hasi avant le match contre Bruges : "Ces deux-là doivent jouer"

12:40
Deux nouvelles têtes : voici la liste complète de la Belgique pour la trêve de novembre

Deux nouvelles têtes : voici la liste complète de la Belgique pour la trêve de novembre

13:10
1
Marco Kana met les choses au clair avant le Topper : "Anderlecht reste le plus grand club"

Marco Kana met les choses au clair avant le Topper : "Anderlecht reste le plus grand club"

12:00
"Nous avons toujours gardé un contact régulier" : Vincent Kompany se confie sur sa relation avec Pep Guardiola

"Nous avons toujours gardé un contact régulier" : Vincent Kompany se confie sur sa relation avec Pep Guardiola

12:20
Voici comment suivre en direct l'annonce de la liste de Rudi Garcia pour la prochaine trêve des Diables Rouges

Voici comment suivre en direct l'annonce de la liste de Rudi Garcia pour la prochaine trêve des Diables Rouges

11:30
Un cadre du KRC Genk intéresse un club étranger : un départ vraiment envisageable pour les Limbourgeois ?

Un cadre du KRC Genk intéresse un club étranger : un départ vraiment envisageable pour les Limbourgeois ?

11:00
Une excellente nouvelle se prépare pour Vincent Kompany et ses collègues

Une excellente nouvelle se prépare pour Vincent Kompany et ses collègues

10:30
Voici ce que devient Lazare Amani, parti de Belgique pour rejoindre un championnat étranger

Voici ce que devient Lazare Amani, parti de Belgique pour rejoindre un championnat étranger

10:00
Rik De Mil était-il le grand favori pour l'Union ? Le président du club met les choses au clair

Rik De Mil était-il le grand favori pour l'Union ? Le président du club met les choses au clair

06/11
"Charleroi a déjà servi de tremplin, alors pourquoi pas moi ?" : Étienne Camara espère franchir un cap

"Charleroi a déjà servi de tremplin, alors pourquoi pas moi ?" : Étienne Camara espère franchir un cap

09:30
📷 Jérémy Doku partage des photos de son mariage : "J'ai trouvé celle que mon âme aime"

📷 Jérémy Doku partage des photos de son mariage : "J'ai trouvé celle que mon âme aime"

09:00
Anderlecht cartonne, une surprise au sommet : voici les clubs belges qui remplissent leur stade Analyse

Anderlecht cartonne, une surprise au sommet : voici les clubs belges qui remplissent leur stade

07:24
"Ce n'est jamais agréable" : un Diable Rouge se confie sur son faible temps de jeu en équipe nationale

"Ce n'est jamais agréable" : un Diable Rouge se confie sur son faible temps de jeu en équipe nationale

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 08/11 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 08/11 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 08/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 09/11 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 09/11 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved