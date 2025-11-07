Les premiers contacts ont été établis : Philippe Clément prêt à rebondir dans un club de Ligue des Champions ?

Philippe Clement est actuellement toujours sans club. Il attend toujours le projet intéressant, celui-ci pourrait se présenter.

Depuis son départ des Glasgow Rangers au mois de février, Philippe Clement n'a pas encore retrouvé de club. Non pas qu'aucune proposition ne lui soit parvenue, mais aucune ne satisfait toutes les parties. Mais de nouvelles perspectives pourraient s'ouvrir à lui du côté...de l'Ajax.

Les Amstellodamois se cherchent en effet un nouvel entraîneur depuis le limogeage de John Hetinga, qui paye la défaite 0-3 contre Galatasaray, synonyme de 0 sur 12 en Ligue des Champions.

Erik ten Hag en pole

Selon Het Laatste Nieuws, la direction a pris contact avec l'entourage de Clement. Mais l'affaire est encore loin d'être bouclée. Aucun rendez-vous entre les deux parties n'a d'ailleurs encore été bouclé.

Et ce, pour une raison très simple : l'ancien entraîneur du Club de Bruges et de Genk n'est pas le candidat numéro un de l'Ajax. Le favori n'est autre qu'Erik ten Hag. L'entraîneur néerlandais est lui aussi libre depuis son passage éclair au Bayer Leverkusen. Il connaît particulièrement bien la maison pour y avoir atteint la demi-finale et fait éclore quelques talents jouant aujourd'hui dans les plus grands clubs de la planète.

Philippe Clement apparaît donc plus comme un plan B et n'a pas toutes les cartes en main dans ce dossier. Mais si la piste venait à se concrétiser par un retournement de situation, notre pays compterait pas moins de cinq entraîneurs actifs en Ligue des Champions.