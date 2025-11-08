🎥 Les abonnés de DAZN protégés ? Le coup de pression du monde politique

Le ministre de la Protection des consommateurs, Rob Beenders, s'est exprimé sur la situation entourant le service de streaming sportif DAZN. Il demande que les abonnés puissent résilier leur contrat sans frais si le contrat de diffusion du football belge venait à être rompu.

Les tensions entre DAZN et la Pro League durent depuis un certain temps suite à l'absence d'accord avec les opérateurs télécoms Telenet et Proximus concernant la diffusion du football professionnel belge par des canaux traditionnels. Cela inciterait DAZN à vouloir rompre le contrat existant avec la Pro League.

Le ministre Beenders affirme que les consommateurs doivent être protégés : "Lorsqu'un service ne fournit plus ce qui a été promis, on parle de rupture de contrat. DAZN doit assumer ses responsabilités et donner à chaque abonné la possibilité de résilier sans frais", affirme-t-il. C'est le message qu'il a transmis vendredi lors d'une réunion avec le PDG de DAZN.

Selon le ministre, il n'est pas acceptable que les clients continuent de payer pour un service qui ne fonctionne plus comme prévu. "Il n'est pas prévu que les amateurs de football qui s'abonnent pour regarder des matchs, se retrouvent finalement avec un écran noir et doivent continuer à payer pendant six mois".

Enquête et sanction après plaintes

L'Inspection économique a été chargée l'été dernier de mener une enquête sur DAZN. Cela a eu lieu après des signalements des clients concernant une communication floue et l'indisponibilité des matchs malgré le paiement. L'enquête a démontré que DAZN a enfreint la législation sur la consommation.

En conséquence, l'entreprise a été sanctionnée et convoquée pour des discussions avec le ministre. Beenders souligne que le "scénario idéal" serait que DAZN parvienne finalement à un accord avec l'un des opérateurs télécoms. "De cette manière, les supporters de football peuvent profiter du football sans souci". Mais une telle issue, aussi favorable soit-elle, semble encore bien loin.