L'effet Mazzù est décidément bien là : OHL enchaîne !

Le bilan de Felice Mazzù depuis son arrivée à OHL est parfait : deuxième match et deuxième victoire pour les Louvanistes sous sa houlette.

C'était un match important ce samedi pour le Cercle de Bruges et OHL, tous deux ex-aequo aux 13e et 14e places du classement. Et Louvain a confirmé l'effet positif qu'avait eu le changement - forcé - d'entraîneur, avec le remplacement de David Hubert parti à l'Union par Felice Mazzù.

Le Cercle, sous pression après un décevant 5/24, n'est pas parvenu à se reprendre et a en effet subi la loi d'OHL, boosté par sa large victoire (4-0) le week-end dernier contre La Gantoise. Dans un match peu esthétique, Bruges prenait pourtant les choses en main, forçant Leysen a quelques arrêts avant que Eden Diop n'ouvre le score à la 37e (1-0). 

Mazzù a-t-il retrouvé le secret du succès ? 

En seconde période, c'est Lukasz Lakomy, déjà excellent contre Gand, qui finissait par égaliser et faire 1-1 d'une très belle frappe lointaine dès la 49e minute. Le Cercle était sonné : Sory Kaba faisait 1-2 peu après l'heure de jeu après une erreur défensive adverse. 

Dans un match somme toute assez brouillon, la dernière grosse occasion sera signée Gary Magnée en faveur des Groen & Zwart mais encore une fois, Leysen veillait au grain et permettait à OHL de prendre trois points très importants de plus et de revenir sur Westerlo et Charleroi, qui s'affrontent ce soir.

Felice Mazzù, lui, n'a pas fait mentir sa réputation et a fait le show après le 1-2 de son équipe. Après des expériences difficiles à Anderlecht, Charleroi et Saint-Trond, l'ancien entraîneur de l'USG semble retrouver le feu sacré. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. Union SG Union SG 13 32 10 2 1 28-7 21 G P G G G
2. FC Bruges FC Bruges 13 29 9 2 2 21-12 9 G G G G G
3. Anderlecht Anderlecht 13 22 6 4 3 20-13 7 P G P P G
4. STVV STVV 13 21 6 3 4 18-16 2 P G P P G
5. La Gantoise La Gantoise 13 20 6 2 5 22-21 1 G G P G P
6. KV Malines KV Malines 13 20 5 5 3 18-16 2 G P G P P
7. KRC Genk KRC Genk 13 19 5 4 4 18-17 1 G G P P G
8. Zulte Waregem Zulte Waregem 14 19 5 4 5 21-21 0 P G P P P
9. Standard Standard 13 17 5 2 6 13-18 -5 P P G P G
10. RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13 17 4 5 4 10-11 -1 P P P P G
11. Westerlo Westerlo 0-0 14 16 4 4 6 19-22 -3 P G P P P
12. Charleroi Charleroi 0-0 14 16 4 4 6 16-20 -4 P P P G P
13. OH Louvain OH Louvain 14 15 4 3 7 15-22 -7 P P P G G
14. Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14 12 2 6 6 18-21 -3 P P P P P
15. Antwerp Antwerp 13 11 2 5 6 10-15 -5 P P P P P
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 14 5 0 5 9 8-23 -15 P P P P P
Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 0-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 09/11 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 09/11 Union SG Union SG
