L'effet Mazzù est décidément bien là : OHL enchaîne !

Le bilan de Felice Mazzù depuis son arrivée à OHL est parfait : deuxième match et deuxième victoire pour les Louvanistes sous sa houlette.

C'était un match important ce samedi pour le Cercle de Bruges et OHL, tous deux ex-aequo aux 13e et 14e places du classement. Et Louvain a confirmé l'effet positif qu'avait eu le changement - forcé - d'entraîneur, avec le remplacement de David Hubert parti à l'Union par Felice Mazzù.

Le Cercle, sous pression après un décevant 5/24, n'est pas parvenu à se reprendre et a en effet subi la loi d'OHL, boosté par sa large victoire (4-0) le week-end dernier contre La Gantoise. Dans un match peu esthétique, Bruges prenait pourtant les choses en main, forçant Leysen a quelques arrêts avant que Eden Diop n'ouvre le score à la 37e (1-0).

Mazzù a-t-il retrouvé le secret du succès ?

En seconde période, c'est Lukasz Lakomy, déjà excellent contre Gand, qui finissait par égaliser et faire 1-1 d'une très belle frappe lointaine dès la 49e minute. Le Cercle était sonné : Sory Kaba faisait 1-2 peu après l'heure de jeu après une erreur défensive adverse.

🥳 | La réaction de Felice Mazzù à un but ne déçoit jamais. 🙌🍾 #CEROHL



Regardez la #JPL uniquement sur DAZN ! 📲 pic.twitter.com/1XRI1sSrMM — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 8, 2025

Dans un match somme toute assez brouillon, la dernière grosse occasion sera signée Gary Magnée en faveur des Groen & Zwart mais encore une fois, Leysen veillait au grain et permettait à OHL de prendre trois points très importants de plus et de revenir sur Westerlo et Charleroi, qui s'affrontent ce soir.

Felice Mazzù, lui, n'a pas fait mentir sa réputation et a fait le show après le 1-2 de son équipe. Après des expériences difficiles à Anderlecht, Charleroi et Saint-Trond, l'ancien entraîneur de l'USG semble retrouver le feu sacré.