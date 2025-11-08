L'effet Mazzù est décidément bien là : OHL enchaîne !
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!
Le bilan de Felice Mazzù depuis son arrivée à OHL est parfait : deuxième match et deuxième victoire pour les Louvanistes sous sa houlette.
C'était un match important ce samedi pour le Cercle de Bruges et OHL, tous deux ex-aequo aux 13e et 14e places du classement. Et Louvain a confirmé l'effet positif qu'avait eu le changement - forcé - d'entraîneur, avec le remplacement de David Hubert parti à l'Union par Felice Mazzù.
Le Cercle, sous pression après un décevant 5/24, n'est pas parvenu à se reprendre et a en effet subi la loi d'OHL, boosté par sa large victoire (4-0) le week-end dernier contre La Gantoise. Dans un match peu esthétique, Bruges prenait pourtant les choses en main, forçant Leysen a quelques arrêts avant que Eden Diop n'ouvre le score à la 37e (1-0).
Mazzù a-t-il retrouvé le secret du succès ?
En seconde période, c'est Lukasz Lakomy, déjà excellent contre Gand, qui finissait par égaliser et faire 1-1 d'une très belle frappe lointaine dès la 49e minute. Le Cercle était sonné : Sory Kaba faisait 1-2 peu après l'heure de jeu après une erreur défensive adverse.
🥳 | La réaction de Felice Mazzù à un but ne déçoit jamais. 🙌🍾 #CEROHL— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 8, 2025
Regardez la #JPL uniquement sur DAZN ! 📲 pic.twitter.com/1XRI1sSrMM
Dans un match somme toute assez brouillon, la dernière grosse occasion sera signée Gary Magnée en faveur des Groen & Zwart mais encore une fois, Leysen veillait au grain et permettait à OHL de prendre trois points très importants de plus et de revenir sur Westerlo et Charleroi, qui s'affrontent ce soir.
Felice Mazzù, lui, n'a pas fait mentir sa réputation et a fait le show après le 1-2 de son équipe. Après des expériences difficiles à Anderlecht, Charleroi et Saint-Trond, l'ancien entraîneur de l'USG semble retrouver le feu sacré.
|Classement
|T
|P
|G
|P
|P
|B
|=
|Forme
|1.
|Union SG
|13
|32
|10
|2
|1
|28-7
|21
|G P G G G
|2.
|FC Bruges
|13
|29
|9
|2
|2
|21-12
|9
|G G G G G
|3.
|Anderlecht
|13
|22
|6
|4
|3
|20-13
|7
|P G P P G
|4.
|STVV
|13
|21
|6
|3
|4
|18-16
|2
|P G P P G
|5.
|La Gantoise
|13
|20
|6
|2
|5
|22-21
|1
|G G P G P
|6.
|KV Malines
|13
|20
|5
|5
|3
|18-16
|2
|G P G P P
|7.
|KRC Genk
|13
|19
|5
|4
|4
|18-17
|1
|G G P P G
|8.
|Zulte Waregem
|14
|19
|5
|4
|5
|21-21
|0
|P G P P P
|9.
|Standard
|13
|17
|5
|2
|6
|13-18
|-5
|P P G P G
|10.
|RAAL La Louvière
|13
|17
|4
|5
|4
|10-11
|-1
|P P P P G
|11.
|Westerlo 0-0
|14
|16
|4
|4
|6
|19-22
|-3
|P G P P P
|12.
|Charleroi 0-0
|14
|16
|4
|4
|6
|16-20
|-4
|P P P G P
|13.
|OH Louvain
|14
|15
|4
|3
|7
|15-22
|-7
|P P P G G
|14.
|Cercle de Bruges
|14
|12
|2
|6
|6
|18-21
|-3
|P P P P P
|15.
|Antwerp
|13
|11
|2
|5
|6
|10-15
|-5
|P P P P P
|16.
|FCV Dender EH
|14
|5
|0
|5
|9
|8-23
|-15
|P P P P P
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot