L'un des plus grands gardiens de Manchester United encense Lammens : "Il peut suivre le chemin de Courtois"
Les prochaines semaines seront décisives pour Senne Lammens. Invaincu depuis qu'il garde les cages de Manchester United, le gardien belge peut propulser son équipe dans le top 5 en cas de victoire contre Tottenham.

Qui de mieux qu’Edwin van der Sar pour juger les performances de Senne Lammens ? "Il a le temps de progresser", confie la légende néerlandaise dans Het Nieuwsblad.

Être gardien à Manchester United, c’est vivre sous la pression. Chaque arrêt, chaque erreur est scruté. L’héritage laissé par Schmeichel et Van der Sar pèse lourd. Après un début hésitant, Lammens semble avoir trouvé sa place. Même Schmeichel a reconnu s’être trompé : "Je pensais que c’était un pari risqué, mais il a répondu présent dès son premier match contre Sunderland. Solide et avec un clean sheet."

Jusqu’ici, Van der Sar n’avait pas commenté les performances du jeune Belge. C’est chose faite. "Je ne l’ai pas encore vu jouer en direct, mais sur les images, il fait une excellente impression. Être gardien à Manchester, ce n’est pas un poste facile, mais on dirait que c’est l’homme qu’il faut", explique l’ancien vainqueur de la Ligue des champions.

Avec Lammens dans les buts, Manchester United a battu Sunderland, Brighton et Liverpool

Le Belge affiche un taux d’arrêts de 70 % et commence à être comparé à Van der Sar. "J’entends souvent ces comparaisons", sourit le Néerlandais. "Courtois aussi était comparé à moi à ses débuts. Mais chaque gardien doit tracer sa propre route."

"Courtois a eu une carrière incroyable à Chelsea, à l’Atlético et au Real Madrid. Et quand je vois les arrêts qu’il fait aujourd’hui… c’est fantastique. Lammens a cette sérénité. Il est jeune, mais il peut suivre le même chemin", estime Van der Sar.

Une erreur peut tout changer. "À mon époque, j’avais Vidic et Ferdinand devant moi, avec Scholes et Ronaldo plus haut", conclut-il. "Ça aide, bien sûr."

