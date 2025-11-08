Tensions à l'Antwerp : les supporters se font entendre avant le match face à la RAAL

Les supporters de l'Antwerp ont profité du match à domicile contre La Louvière pour faire savoir leur frustration quant à la situation du club. Beaucoup d'observateurs estiment que c'est la dernière chance de Stef Wils ce soir.

La Fédération des Clubs de Supporters de l'Antwerp et le Collectif 86 avaient déjà publié un communiqué cinglant avant le début du match.

Dans leur déclaration, ils critiquaient la politique du club et les prix élevés des abonnements. Cela ne s'est pas arrêté là. Ces critiques envers la direction se sont manifestées par des tifos et une action avant la rencontre contre la RAAL.

Avant le début du match, des feuilles de papier blanc ont été distribuées, arborant d'un côté un symbole d'euro. L'intention était que les supporters locaux brandissent ces feuilles au moment de l'entrée des joueurs sur le terrain, ce que les fans ont fait en masse. Ils veulent ainsi montrer que, selon eux, la direction ne se soucie que de l'argent.

Les abonnements les plus chers de Pro League

De l'autre côté de la feuille étaient listés les prix des abonnements les moins chers de tous les clubs de D1A. Et avec un abonnement à 400 euros minimum, aucun autre club de Pro League ne demande aussi cher que l'Antwerp.





Diverses banderoles étaient également visibles : "L'Antwerp est à nous", "Club populaire, pas élitiste", "Nous payons cher pour un football de relégable", "Promesses non tenues, nous ne sommes pas des vaches à lait"... Ambiance au Bosuil.