Après la gifle contre OHL, La Gantoise partage face à Genk

La Gantoise n'est pas parvenue à relever la tête ce dimanche contre le KRC Genk. Les Buffalos conservent cependant leur place dans le top 6.

Ivan Leko savait qu'il fallait faire mieux après la lourde et surprenante défaite contre OHL la semaine passée, surtout face à un Racing Genk qui recommence à faire office de concurrent direct au top 6. Mais les Buffalos n'ont pas réussi à renouer avec la victoire.

Ce dimanche, Gand a en effet concédé le partage à la maison face à Genk, qui se rapprochait à grandes enjambées d'une place dans le top 6. Les Limbourgeois ouvraient même le score après 24 minutes de jeu, via Oh (0-1).

Genk prenait le contrôle des débats mais en seconde période, La Gantoise parvenait à égaliser via Omri Gandelman, qui inscrivait là son 7e but de la saison en 12 rencontres de championnat. Un but qui sera le dernier de la soirée (1-1).

Gand et Genk font donc du surplace, mais le Racing Genk reste en-dehors du top 6, tandis que les Buffalos y resteront quel que soit le résultat de Malines ce soir contre l'Union Saint-Gilloise.