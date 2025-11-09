Après la gifle contre OHL, La Gantoise partage face à Genk

Après la gifle contre OHL, La Gantoise partage face à Genk
Photo: © photonews

La Gantoise n'est pas parvenue à relever la tête ce dimanche contre le KRC Genk. Les Buffalos conservent cependant leur place dans le top 6.

Ivan Leko savait qu'il fallait faire mieux après la lourde et surprenante défaite contre OHL la semaine passée, surtout face à un Racing Genk qui recommence à faire office de concurrent direct au top 6. Mais les Buffalos n'ont pas réussi à renouer avec la victoire.

Ce dimanche, Gand a en effet concédé le partage à la maison face à Genk, qui se rapprochait à grandes enjambées d'une place dans le top 6. Les Limbourgeois ouvraient même le score après 24 minutes de jeu, via Oh (0-1).

Genk prenait le contrôle des débats mais en seconde période, La Gantoise parvenait à égaliser via Omri Gandelman, qui inscrivait là son 7e but de la saison en 12 rencontres de championnat. Un but qui sera le dernier de la soirée (1-1).

Gand et Genk font donc du surplace, mais le Racing Genk reste en-dehors du top 6, tandis que les Buffalos y resteront quel que soit le résultat de Malines ce soir contre l'Union Saint-Gilloise.

 Classement T P G P P B = Forme
1. Union SG Union SG 0-0 14 33 10 3 1 28-7 21 G P G G G
2. FC Bruges FC Bruges 14 29 9 2 3 21-13 8 G G G G P
3. Anderlecht Anderlecht 14 25 7 4 3 21-13 8 G P P G G
4. STVV STVV 14 24 7 3 4 19-16 3 G P P G G
5. La Gantoise La Gantoise 14 21 6 3 5 23-22 1 G P G P P
6. KV Malines KV Malines 0-0 14 21 5 6 3 18-16 2 G P G P P
7. KRC Genk KRC Genk 14 20 5 5 4 19-18 1 G P P G P
8. Zulte Waregem Zulte Waregem 14 19 5 4 5 21-21 0 P G P P P
9. Charleroi Charleroi 14 18 5 3 6 18-20 -2 P P G P G
10. Standard Standard 14 17 5 2 7 13-19 -6 P G P G P
11. RAAL La Louvière RAAL La Louvière 14 17 4 5 5 11-14 -3 P P P G P
12. Westerlo Westerlo 14 15 4 3 7 19-24 -5 G P P P P
13. OH Louvain OH Louvain 14 15 4 3 7 15-22 -7 P P P G G
14. Antwerp Antwerp 14 14 3 5 6 13-16 -3 P P P P G
15. Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14 12 2 6 6 18-21 -3 P P P P P
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 14 5 0 5 9 8-23 -15 P P P P P
