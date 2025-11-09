"Le problème avec Pocognoli,..." : les raisons du malaise de l'AS Monaco

Sébastien Pocognoli a subi une lourde défaite contre Lens (1-4). Monaco retombe dans ses travers, la situation de notre compatriote est très discutée chez nos voisins.

Contre Lens, Monaco a été victime de ce que les médias français s'accordent à décrire comme une véritable erreur d'arbitrage avec cette carte rouge de Folarin Balogun juste avant la mi-temps. Mais même avant cela, l'ASM n'était pas dans son match.

Sébastien Pocognoli n'a pas cherché à trouver d'excuses en conférence de presse : "Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été. On a subi directement l'impact physique dès les premiers instants. Malgré tout on peut et surtout on doit inscrire le but du 1-0. On ne va pas trouver des excuses, parce qu'il y a des buts que l'on donne".

En semaine, l'ancien entraîneur de l'Union s'était pourtant montré fier de ses hommes, qui avaient enfilé leur bleu de travail pour s'imposer à Bodø/Glimt. Mais la confirmation n'est pas venue. En Ligue 1, Sébastien Pocognoli ne compte que 7 points après ses 5 premiers matchs, soit le plus faible total pour un entraineur avec le club monégasque à ce stade depuis Robert Moreno en février 2020.

Loin d'être le seul fautif

Sur RMC, les avis sur la situation ciblent plutôt les choix de la direction que ceux de son entraîneur. "Le problème n'est pas Pocognoli. Il arrive dans un groupe qui compte énormément de blessés et n'est pas au niveau", estime le chroniqueur Walid Archechour.





"C'est bien l'éclaircie contre Nantes et Toulouse, mais il est confronté à un fameux rocher. L'état d'esprit, le dilettantisme de ce club est trop compliqué à gérer pour un coach sur le long terme", poursuit-il.

Maxime Chanot, l'ancien défenseur de Courtrai, le rejoint : "Le problème avec Pocognoli, c'est le timing. En le nommant à ce moment-là, ça lui laisse très peu de temps. Le football belge le sait : Pocognoli a besoin de temps pour mettre son schéma de jeu en place. Ici, on lui demande de faire des miracles".