Un transfert à 40 millions ? Le Club de Bruges sentirait le gros coup venir

Le Club Bruges est en grande forme, avec plusieurs victoires en championnat et de bonnes performances en Ligue des champions. Un Brugeois serait surveillé de près par la Premier League.

Le Club de Bruges a montré cette semaine, face au FC Barcelone, qu’il pouvait rivaliser avec les grands d’Europe. Hans Vanaken a été l’un des hommes forts du partage contre le Barça, tout comme Carlos Forbs. Mais Raphael Onyedika s’est lui aussi distingué.

Depuis son arrivée en 2022 en provenance de Midtjylland, le Nigérian s’est épanoui en Flandre occidentale et est devenu un titulaire incontournable de Nicky Hayen. Sa valeur sur le marché est estimée à 20 millions d’euros, selon Transfermarkt.

Bruges peut viser bien plus haut. D’après le site espagnol Fichajes, plusieurs clubs de Premier League suivraient le joueur de près. Certains seraient prêts à offrir environ 40 millions d’euros.

Selon la même source, le Club ne voudrait pas entamer de discussions pour moins de 30 millions d’euros. Bruges est en bonne position pour réaliser une belle plus-value sur Onyedika, recruté en 2022 pour "seulement" 9,5 millions d’euros. Midtjylland aurait gardé 20 % sur une éventuelle revente au-delà de ce montant.

Sous contrat jusqu’à la mi-2027, Onyedika pourrait ne pas aller au bout de son engagement si l’intérêt anglais se confirme. En attendant, le joueur se prépare pour le choc contre le RSC Anderlecht, prévu ce dimanche à 13h30.