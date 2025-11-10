"Il est sur une autre planète" : Thomas Chatelle ne mâche pas ses mots sur la blessure de Thibaut Courtois

La blessure de Thibaut Courtois avant le début de la prochaine trêve internationale fait beaucoup parler. L'ancien Anderlechtois et Diable Rouge (3 apparitions), Thomas Chatelle, a partagé son regard sur cette situation.

Le gardien belge est touché au niveau du muscle adducteur long de sa jambe droite. Le Real Madrid a annoncé l'information ce lundi en début d'après-midi.

Thomas Chatelle se montre critique : "De toute façon, il est sur une autre planète. Il sait que maintenant, il fait ce qu’il veut."

Thibaut Courtois, libre de faire ce qu’il veut ?

"Même avec Rudi Garcia. C’est lui qui décide de ce qu’il fait et de son agenda. Il a fait un peu semblant de rentrer dans le rang." L'international belge avait déjà manqué les matchs en Macédoine du Nord et contre le Pays de Galles en fin d'exercice dernier.

"Mais quand tout le monde te dit que tu es le meilleur du monde, ce n’est pas la Belgique qui va te dire ‘tu fais ça’", conclut-il au sujet de Thibaut Courtois dans l'émission Dans le vestiaire, diffusée sur RTL Sports.

Le gardien belge manquera très probablement (l'information n'a pas encore été confirmée par la fédération belge) le prochain rassemblement de la Belgique. Les hommes de Rudi Garcia se déplaceront au Kazakhstan le samedi 15 novembre avant de recevoir le Liechtenstein à Sclessin le 18 novembre. Seuls trois points suffiront aux Diables Rouges pour valider leur billet pour le prochain Mondial, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.