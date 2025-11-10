Marc Coucke prépare un nouveau grand coup à Anderlecht

Marc Coucke a repris les rênes d'Anderlecht. Depuis le départ de Wouter Vandenhaute, le propriétaire veut ouvrir un nouveau chapitre pour le club bruxellois.

Après la nomination de Michael Verschueren comme président et de Kenneth Bornauw comme CEO, Marc Coucke prépare une autre grande opération de retour au sein du club. Le propriétaire d’Anderlecht rêve de ramener Jean Kindermans à Neerpede. L’architecte du célèbre centre de formation avait quitté le club l’an dernier pour l'Antwerp, après une rupture avec Wouter Vandenhaute et Peter Verbeke.

Kindermans est depuis des années le symbole de l’ADN jeunesse d’Anderlecht. Sous sa direction, des talents comme Romelu Lukaku, Youri Tielemans ou Jérémy Doku ont explosé. Son retour renforcerait non seulement la formation, mais aussi le lien entre le club et ses supporters.

Coucke veut rapatrier Kindermans

Coucke espère qu’un retour de Kindermans pourrait rapprocher Lukaku du club. Le Diable Rouge suit de près ce qui se passe à Neerpede, où évolue son fils.

L’attaquant du Napoli est souvent en contact avec Coucke, surtout lors de leurs rencontres à Knokke. Tous deux pensent qu’Anderlecht doit se rebâtir avec des personnes attachées au maillot.

Avec Verschueren, Bornauw et peut-être Kindermans, Coucke veut s’entourer de personnes de confiance. Son rêve ultime ? Voir Lukaku rejouer un rôle à Anderlecht, que ce soit sur le terrain ou en dehors.