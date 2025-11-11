Interview 🎥 Qu'est-ce qui n'a pas cloché au Standard ? "C'était compliqué de tenir le coup"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
Commentaire
🎥 Qu'est-ce qui n'a pas cloché au Standard ? "C'était compliqué de tenir le coup"
Photo: © photonews
Au Standard, personne ne parvient vraiment à expliquer la nouvelle mauvaise prestation collective à Saint-Trond. Les Rouches n'ont rien montré sur le terrain et ont eu du mal à trouver les mots après la rencontre.

Après de belles victoires à Beveren et contre Charleroi, le Standard a rechuté et s’est incliné sur la pelouse de Saint-Trond, dimanche soir. À notre micro, Josué Homawoo a eu du mal à expliquer la mauvaise prestation collective de son équipe.

"On savait qu’ils avaient des points forts au milieu de terrain et qu’on devait resserrer les lignes et presser, mais on n’a pas réussi. On perdait le ballon assez rapidement, c’était compliqué de tenir le coup."

"On a essayé d’être dangereux en contre, mais il fallait aussi presser et garder davantage le ballon. Dans tous les domaines, on n’a pas été bons, que ce soit techniquement ou dans les duels. On n’était pas là."

Une irrégularité récurrente au Standard

Ce constat est récurrent au Standard. Depuis plusieurs années, les Rouches peinent à enchaîner plusieurs bonnes performances. Josué Homawoo le vit cette saison et pointe du doigt la mentalité, ce que n'avait pas voulu faire Vincent Euvrard en conférence de presse.

"Je ne saurais pas l’expliquer. C’était vraiment le jour et la nuit. On va travailler à l’entraînement pour essayer de rectifier ça, surtout à l’extérieur. C’est un petit coup d’arrêt avant la trêve, oui. C’est une question de mentalité, de technique… plein de choses", a conclu le défenseur central togolais.

