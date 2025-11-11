Guillaume Gillet sous le charme de Nathan De Cat : "Il donne l'impression d'avoir joué son 50e Topper"

Guillaume Gillet sous le charme de Nathan De Cat : "Il donne l'impression d'avoir joué son 50e Topper"
Guillaume Gillet est revenu sur la victoire d'Anderlecht (1-0) face au Club de Bruges dimanche dernier. Le consultant parle d'un succès mérité.

"Enfin, Anderlecht a vaincu le signe indien et a retrouvé le chemin de la victoire face à son éternel rival. C’est mérité", a-t-il déclaré dans l'émission Complètement Foot de la RTBF.

"Pour moi, ce n’est pas seulement une victoire cet après-midi, car Anderlecht a géré ce match de main de maître du début à la fin. J’étais au stade, il y avait une bonne ambiance et ça fait du bien de voir tout ça", a-t-il poursuivi.

L'ancien Diable Rouge souligne la constance : "Pas de surprise dans l’animation du jeu d’Anderlecht, mais une constance. C’est une équipe qui travaille bien ensemble et les deux attaquants ont énormément travaillé tout en étant très présents dans le rectangle pour conclure les occasions."

Il salue même l'entraîneur : "Je pense que Besnik Hasi a été bon dans la manière de chauffer et de motiver son équipe. La meilleure des choses était de profiter de la débauche d’énergie des Brugeois en Ligue des champions cette semaine, en entamant ce match comme des morts de faim pour les mettre sous pression, et les joueurs l’ont bien compris."

Guillaume Gillet loue Nathan De Cat

Guillaume Gillet n'a également pas manqué d’éloges à propos de Nathan De Cat : "J’adore son attitude, car il est très relax et montre déjà beaucoup de métier. Du haut de ses 17 ans, il a mené la vie très dure à Hans Vanaken, qui d’habitude vient 'jouer en claquettes' au Parc Astrid. Mais aujourd’hui, il est tombé sur ce jeune garçon qui donne l’impression d’avoir joué son 50e Topper."

