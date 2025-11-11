Hein Vanhaezebrouck remarque quelque chose chez Nathan De Cat : "Du jamais vu !"

Nathan De Cat continue d'impressionner aussi bien à Anderlecht qu'en dehors du club. Le milieu de terrain de 17 ans a une nouvelle fois livré une prestation énorme face au Club de Bruges. Hein Vanhaezebrouck a été impressionné par sa domination physique.

"Dans les duels, il est fantastique. Sur les treize duels qu’il a disputés, il en a remporté dix. Ce sont des chiffres impressionnants pour un milieu de terrain," souligne le consultant.



Selon Hein Vanhaezebrouck, la plus grande force de Nathan De Cat réside dans son intensité : "Lui et Saliba courent comme des fous, c’est incroyable le nombre de mètres qu’ils parcourent. Voir De Cat sprinter pour soutenir l’attaque et revenir à temps en défense, c’est quelque chose de rare. Qu’un joueur de 17 ans soit déjà un tel athlète physique, c'est du jamais vu."

Sur le plan du jeu, Nathan De Cat est resté assez sobre face au Club de Bruges : "Il a joué de manière assez modeste, même s’il a une bonne technique et une passe très propre. Mais il ne prend pas encore le jeu à son compte. Saliba était beaucoup plus impliqué dans la construction. De Cat n’est pas encore un meneur de jeu, ce sont ses qualités physiques qui le rendent si important."

Nathan De Cat écrira encore des histoires bien plus grandes que celle du Mondial U17

C’est aussi pour cette raison qu’Anderlecht ne le prête que brièvement à la sélection nationale U17 pour la Coupe du monde au Qatar. "Je comprends tout à fait", explique Hein Vanhaezebrouck au Nieuwsblad. "Même si Anderlecht joue contre Dender, il est tellement important qu’il en devient presque indispensable. Ce n’est plus un enfant, mais un vrai professionnel."

Et si les jeunes Diables allaient loin dans ce Mondial ? Hein Vanhaezebrouck reste lucide : "Les accords sont les accords. La Coupe du monde se joue sur les terrains de l’Aspire Academy, pas dans les grands stades d’Angleterre. Bien sûr, ce serait beau s’ils allaient loin, mais De Cat écrira encore des histoires bien plus grandes dans sa carrière, que ce soit en club ou avec les Diables Rouges."

Il conclut en riant : "Sauf si la Belgique devient championne du monde. Dans ce cas-là, cet accord deviendrait un peu embêtant."