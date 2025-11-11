Neutraliser Hans Vanaken tout en étant décisif n'est pas simple : "Il coûtera des dizaines de millions"

Neutraliser Hans Vanaken tout en étant décisif n'est pas simple : "Il coûtera des dizaines de millions"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Anderlecht a impressionné contre le Club de Bruges, mais c'est surtout Nathan De Cat qui a retenu l'attention. Le milieu de terrain de 17 ans a livré une prestation remarquable, empêchant Hans Vanaken de développer son jeu.

Le Sporting d'Anderlecht a remporté le Topper face au Club de Bruges, ce dimanche, et s'est enfin montré séduisant dans le jeu. Il s'agissait de la première victoire des Mauves face aux Blauw & Zwart depuis 2021. 

Logiquement, la rencontre a été au cœur des émissions de télévision et du podcast 90 minutes de Sporza, où l’on a notamment parlé de Nathan De Cat, auteur d’une prestation remarquable. Le commentateur Filip Joos est séduit par le jeune talent de 17 ans.

"Ce qui m’a vraiment frappé, c’est qu’il a constamment empêché Vanaken de développer son jeu. Et si en plus, il est utile quand son équipe est en possession…"

Nathan De Cat ne cesse de faire parler

"Parce que la plupart des joueurs qui neutralisent Vanaken sont du type Timmy Simons : ils le collent et le suivent même aux toilettes. Vanaken ne touche pas le ballon, mais Simons n’est pas utile non plus. C’était le cas à l’époque quand Preud’homme allait à Lokeren : Simons était sacrifié pour s’occuper de Vanaken. Mais De Cat reste toujours sur Vanaken et, en plus, il produit 8 ou 9 bons moments quand son équipe a le ballon. C’est vraiment impressionnant"

Les grands clubs européens devraient bientôt se positionner sur Nathan De Cat. Daan Heymans, milieu de Genk lui-même en grande forme, prévoit un transfert majeur pour Anderlecht. "Il va coûter des dizaines de millions. Ce sera forcément un gros transfert", a-t-il déclaré sur le plateau. Difficile d'en douter.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
KRC Genk
Nathan De Cat
Daan Heymans

Plus de news

Hein Vanhaezebrouck remarque quelque chose chez Nathan De Cat : "Du jamais vu !"

Hein Vanhaezebrouck remarque quelque chose chez Nathan De Cat : "Du jamais vu !"

12:20
Il attend toujours de prolonger à Anderlecht : les Mauves veulent faire d'une pierre deux coups

Il attend toujours de prolonger à Anderlecht : les Mauves veulent faire d'une pierre deux coups

14:40
🎥 Un jeune supporter chanceux : l'arrivée des Diables à Tubize, avec un petit nouveau parmi les premiers

🎥 Un jeune supporter chanceux : l'arrivée des Diables à Tubize, avec un petit nouveau parmi les premiers

17:00
Olivier Renard a manqué l'arrivée des nouveaux dirigeants et la victoire contre Bruges : voici pourquoi

Olivier Renard a manqué l'arrivée des nouveaux dirigeants et la victoire contre Bruges : voici pourquoi

12:40
Hommage attendu contre Charleroi : le Club de Bruges annonce le décès d'une figure marquante du club

Hommage attendu contre Charleroi : le Club de Bruges annonce le décès d'une figure marquante du club

16:30
Mauvaise nouvelle au Club de Bruges : Kyriani Sabbe forfait plus longtemps que prévu

Mauvaise nouvelle au Club de Bruges : Kyriani Sabbe forfait plus longtemps que prévu

15:30
Pas assez décisif et constant ? Jérémy Doku se défend après sa masterclass : "Je ne suis pas comme ça"

Pas assez décisif et constant ? Jérémy Doku se défend après sa masterclass : "Je ne suis pas comme ça"

16:00
Saint-Trond vainqueur... mais lésé contre le Standard ? "Notre état d'esprit fait la différence"

Saint-Trond vainqueur... mais lésé contre le Standard ? "Notre état d'esprit fait la différence"

14:20
Un Belge à la rescousse de Lamine Yamal, au cœur de la polémique en Espagne

Un Belge à la rescousse de Lamine Yamal, au cœur de la polémique en Espagne

15:00
Guillaume Gillet sous le charme de Nathan De Cat : "Il donne l'impression d'avoir joué son 50e Topper"

Guillaume Gillet sous le charme de Nathan De Cat : "Il donne l'impression d'avoir joué son 50e Topper"

10:00
Un but refusé et... un coup dans les parties : voici le malchanceux du week-end en Pro League

Un but refusé et... un coup dans les parties : voici le malchanceux du week-end en Pro League

14:00
Nouveau coup dur pour Ivan Leko avec La Gantoise ?

Nouveau coup dur pour Ivan Leko avec La Gantoise ?

13:00
Scandale de paris illégaux en Turquie : 1.000 joueurs suspendus, un président de club arrêté !

Scandale de paris illégaux en Turquie : 1.000 joueurs suspendus, un président de club arrêté !

13:40
Les blessures s'enchaînent au Real : un autre cadre, en plus de Thibaut Courtois, également blessé

Les blessures s'enchaînent au Real : un autre cadre, en plus de Thibaut Courtois, également blessé

13:20
"Il est capable de marquer une ère comme Guardiola" : le président du Bayern encense Vincent Kompany

"Il est capable de marquer une ère comme Guardiola" : le président du Bayern encense Vincent Kompany

12:00
Thibaut Courtois de nouveau blessé : le moment est venu de lancer Senne Lammens ? Analyse

Thibaut Courtois de nouveau blessé : le moment est venu de lancer Senne Lammens ?

11:40
Lamine Yamal forfait pour la trêve de novembre : la Fédération espagnole est furieuse

Lamine Yamal forfait pour la trêve de novembre : la Fédération espagnole est furieuse

11:12
Arthur Vermeeren séduit la presse française, et plus particulièrement le journal L'Équipe

Arthur Vermeeren séduit la presse française, et plus particulièrement le journal L'Équipe

11:00
"J'ai un excellent entraîneur" : un cadre du Bayern répond aux rumeurs de départ

"J'ai un excellent entraîneur" : un cadre du Bayern répond aux rumeurs de départ

10:30
"Il m'a vraiment aidé sur ça" : un joueur du Bayern révèle l'impact de Vincent Kompany sur son jeu

"Il m'a vraiment aidé sur ça" : un joueur du Bayern révèle l'impact de Vincent Kompany sur son jeu

09:30
Le début d'un nouveau chapitre pour Charles De Ketelaere à l'Atalanta ?

Le début d'un nouveau chapitre pour Charles De Ketelaere à l'Atalanta ?

09:00
🎥 Arne Engels doublement décisif en Écosse : et de quelle manière !

🎥 Arne Engels doublement décisif en Écosse : et de quelle manière !

08:30
Jérémy Doku atteint les standards d'Eden Hazard, mais il lui reste encore un cap à franchir

Jérémy Doku atteint les standards d'Eden Hazard, mais il lui reste encore un cap à franchir

08:00
La RAAL méritait-elle vraiment un carton rouge contre l'Antwerp ? Jonathan Lardot a un avis bien tranché

La RAAL méritait-elle vraiment un carton rouge contre l'Antwerp ? Jonathan Lardot a un avis bien tranché

07:00
Antonio Conte, furieux, règle ses comptes avec ses joueurs en l'absence de Kevin De Bruyne

Antonio Conte, furieux, règle ses comptes avec ses joueurs en l'absence de Kevin De Bruyne

07:40
"Si j'ai marqué ce but, c'est grâce à lui" : Adriano Bertaccini se confie sur l'importance de son grand-père

"Si j'ai marqué ce but, c'est grâce à lui" : Adriano Bertaccini se confie sur l'importance de son grand-père

22:30
Stijn Stijnen à nouveau dans le viseur : le parquet fédéral réclame une nouvelle suspension

Stijn Stijnen à nouveau dans le viseur : le parquet fédéral réclame une nouvelle suspension

07:20
Une statistique place le Standard au même niveau que... Dender

Une statistique place le Standard au même niveau que... Dender

06:30
Retournement de situation pour la disparition des Playoffs ? Anderlecht joue cartes sur table

Retournement de situation pour la disparition des Playoffs ? Anderlecht joue cartes sur table

19:00
Anderlecht en force dans notre équipe de la semaine

Anderlecht en force dans notre équipe de la semaine

20:40
Nouveau coup dur pour les Diables Rouges ? Après Thibaut Courtois, un autre joueur pourrait manquer à l'appel...

Nouveau coup dur pour les Diables Rouges ? Après Thibaut Courtois, un autre joueur pourrait manquer à l'appel...

23:00
📷 Lionel Messi de retour au Camp Nou... par surprise : "J'espère qu'un jour, je pourrai revenir"

📷 Lionel Messi de retour au Camp Nou... par surprise : "J'espère qu'un jour, je pourrai revenir"

22:00
Le deuxième but du STVV face au Standard logiquement annulé ? La réponse catégorique de Jonathan Lardot

Le deuxième but du STVV face au Standard logiquement annulé ? La réponse catégorique de Jonathan Lardot

21:00
1
🎥 La relève déjà assurée ? Le fils de Kevin De Bruyne, Rome, plante un joli quintuplé

🎥 La relève déjà assurée ? Le fils de Kevin De Bruyne, Rome, plante un joli quintuplé

21:30
Parfait Guiagon aurait dû être exclu face à Westerlo selon Jonathan Lardot : voici pourquoi

Parfait Guiagon aurait dû être exclu face à Westerlo selon Jonathan Lardot : voici pourquoi

20:20
4
Nathan De Cat pour mener la Belgique vers un titre mondial ? "J'aimerais bien rester jusqu'à la fin, mais..."

Nathan De Cat pour mener la Belgique vers un titre mondial ? "J'aimerais bien rester jusqu'à la fin, mais..."

10/11

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved