Neutraliser Hans Vanaken tout en étant décisif n'est pas simple : "Il coûtera des dizaines de millions"

Anderlecht a impressionné contre le Club de Bruges, mais c'est surtout Nathan De Cat qui a retenu l'attention. Le milieu de terrain de 17 ans a livré une prestation remarquable, empêchant Hans Vanaken de développer son jeu.

Le Sporting d'Anderlecht a remporté le Topper face au Club de Bruges, ce dimanche, et s'est enfin montré séduisant dans le jeu. Il s'agissait de la première victoire des Mauves face aux Blauw & Zwart depuis 2021.

Logiquement, la rencontre a été au cœur des émissions de télévision et du podcast 90 minutes de Sporza, où l’on a notamment parlé de Nathan De Cat, auteur d’une prestation remarquable. Le commentateur Filip Joos est séduit par le jeune talent de 17 ans.

"Ce qui m’a vraiment frappé, c’est qu’il a constamment empêché Vanaken de développer son jeu. Et si en plus, il est utile quand son équipe est en possession…"

Nathan De Cat ne cesse de faire parler

"Parce que la plupart des joueurs qui neutralisent Vanaken sont du type Timmy Simons : ils le collent et le suivent même aux toilettes. Vanaken ne touche pas le ballon, mais Simons n’est pas utile non plus. C’était le cas à l’époque quand Preud’homme allait à Lokeren : Simons était sacrifié pour s’occuper de Vanaken. Mais De Cat reste toujours sur Vanaken et, en plus, il produit 8 ou 9 bons moments quand son équipe a le ballon. C’est vraiment impressionnant"





Les grands clubs européens devraient bientôt se positionner sur Nathan De Cat. Daan Heymans, milieu de Genk lui-même en grande forme, prévoit un transfert majeur pour Anderlecht. "Il va coûter des dizaines de millions. Ce sera forcément un gros transfert", a-t-il déclaré sur le plateau. Difficile d'en douter.