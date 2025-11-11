Nouveau coup dur pour Ivan Leko avec La Gantoise ?

Ivan Leko pouvait de nouveau compter sur Abdelkahar Kadri et Wilfried Kanga face à Genk, mais Hyllarion Goore et Maksim Paskotši se sont blessés pendant le match...

Abdelkahar Kadri avait débuté la rencontre et Wilfried Kanga était monté au jeu face au KRC Genk, mais au cours du match, Hyllarion Goore a dû quitter le terrain à cause de crampes, tandis que Maksim Paskotši s’est blessé après avoir mal posé le pied dans le grand rectangle de Genk.

Ivan Leko évoque la série de blessures

Il faudra voir, durant la trêve internationale, dans quelle mesure les Gantois pourront panser leurs plaies. Jean-Kévin Duverne, Siebe Van Der Heyden et Hatim Es-Saoubi étaient déjà indisponibles pour le duel face à Genk.

Matisse Samoise souffrait également d’une légère blessure, et Mathias Delorge doit se méfier d’une surcharge physique : la trêve internationale tombe donc à point nommé pour les Buffalos. La défense alignée face à Genk était déjà expérimentale, mais elle s’en est plutôt bien sortie.

Qui sera apte à rejouer après la trêve internationale ?

Si Maksim Paskotši devait lui aussi être forfait, la tâche deviendrait encore plus compliquée pour Ivan Leko. L’entraîneur a d’ailleurs reconnu en conférence de presse, après le match contre Genk, avoir commis une erreur il y a quelques semaines.

"Nous avons joué un match amical contre Dender, alors que je n’aime pas vraiment ce genre de rencontres. Je suis allé contre mon instinct et, après cela, Abdelkahar Kadri et Wilfried Kanga se sont blessés. C’est ma faute, car quand nous nous entraînons dur et que nous mettons de l’intensité, il n’y a jamais de blessures musculaires."