Thibaut Courtois de nouveau blessé : le moment est venu de lancer Senne Lammens ?

Thibaut Courtois est à nouveau blessé. Une coïncidence, juste avant deux matchs qui ne semblent pas vraiment le motiver. Le gardien du Real Madrid déclare forfait en raison d'une blessure, et la question refait surface : comment les Diables Rouges vont-ils faire à l'avenir sans leur numéro un ?

Le sélectionneur Rudi Garcia va devoir opérer des changements dans les cages. Dans la hiérarchie actuelle de l’équipe nationale, il n’y a pour l’instant aucun débat : Matz Sels est le numéro deux logique. Le gardien expérimenté de Nottingham Forest est fiable, calme et sait comment diriger une défense. Contre le Kazakhstan, il devrait logiquement être titularisé : Garcia privilégie la stabilité et la sécurité des points, car la qualification pour la Coupe du monde doit être assurée.

Senne Lammens s’est déjà fait un nom en Angleterre

Mais Rudi Garcia doit voir plus loin que ce seul match. L’avenir des Diables Rouges ne se trouve plus du côté des trentenaires. Et c’est là qu’entre en jeu Senne Lammens : 23 ans, gardien de Manchester United, et déjà considéré comme l’un des talents belges les plus prometteurs à l’étranger. En Angleterre, il est loué pour son calme, ses réflexes et sa maturité.

Senne Lammens n’est pas un simple figurant à United. Il en est le numéro un incontesté, s’entraîne quotidiennement avec des stars mondiales et est perçu comme un gardien à énorme potentiel de progression. Pour Rudi Garcia, il représente le successeur naturel de Thibaut Courtois : un portier moderne, doté de présence, de jeu au pied et de leadership.

Maarten Vandevoordt reste sur le banc à Leipzig, Mike Penders joue bien à Strasbourg, mais à un niveau légèrement inférieur. Matz Sels aura sa chance au Kazakhstan, mais si la Belgique y décroche les points nécessaires et valide son ticket pour le Mondial, Lammens pourrait faire ses débuts contre le Liechtenstein. Un match tranquille, sans pression, mais avec une forte symbolique : le début d’une nouvelle ère dans les buts.

La nouvelle génération frappe à la porte

Le moment ne pourrait pas être mieux choisi. Courtois et Sels ont tous deux 33 ans, et la nouvelle génération pousse derrière eux. Des cadres comme Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku envisagent eux aussi une retraite internationale après la Coupe du monde. Pour les Diables Rouges, c’est donc le moment idéal pour se projeter vers l’avenir et préparer leur futur gardien numéro un.

Il est temps de laisser Senne Lammens goûter au très haut niveau. Contre le Liechtenstein, sans risque, mais avec un message clair : l’avenir des Diables Rouges commence maintenant. Et dans les cages, cet avenir pourrait bien s’appeler Senne Lammens.