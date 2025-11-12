Kevin MacAllister, quatrième international argentin passé par la Pro League : vous rappelez-vous des autres?

Sacré accomplissement pour Kevin MacAllister : le champion de Belgique en titre a été appelé avec l'Argentine. Une preuve de l'attractivité de notre championnat, car il est le premier à être sélectionné en évoluant en Pro League depuis un certain Lucas Biglia.

La sélection de Kevin MacAllister est une grande première à plusieurs égards. Elle est bien sûr la première convocation du défenseur central de l'Union Saint-Gilloise avec l'Argentine, où il retrouvera son frère Alexis, champion du monde en 2022.

C'est aussi une première pour l'USG, qui n'avait jamais connu d'international argentin. En fait, un seul club de Jupiler Pro League a vu passer des internationaux argentins en son sein avant MacAllister, et il s'agit bien sûr du rival bruxellois : le RSC Anderlecht.

MacAllister, Biglia... ?

Kevin MacAllister n'est en effet que le deuxième joueur argentin à être sélectionné pendant qu'il évolue en D1A. Il forme désormais un cercle très fermé avec un certain Lucas Biglia, repris en 2011 par l'Argentine alors qu'il portait encore le maillot du RSC Anderlecht. Biglia quittera le RSCA en 2013, et accumulera les caps (58 au total), disputant même la finale de la Coupe du Monde en 2014.

Deux autres Anderlechtois bien connus seront ensuite repris après leur passage au Sporting. Nicolas Pareja disputera les Jeux Olympiques de 2008, juste après son départ d'Anderlecht, avant de décrocher une unique cap avec l'équipe A alors qu'il portait les couleurs du Spartak Moscou.

Enfin, Matias Suarez, malgré tout son talent, a dû attendre 2019 et de très belles performances avec River Plate pour devenir international. Il cumulera 6 caps pour l'Albiceleste. Jeune retraité, Suarez a récemment étalé sa classe au sein du football amateur argentin.