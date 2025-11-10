🎥 La classe, tout simplement : fraîchement retraité, Matías Suárez sans pitié en division amateur

🎥 La classe, tout simplement : fraîchement retraité, Matías Suárez sans pitié en division amateur
Matías Suárez et le football professionnel, c'est désormais terminé. Mais l'Argentin n'arrête pas complètement pour autant.

Matías Suárez n'aura connu qu'un club en Europe, mais quelle empreinte il y aura laissé. Durant ses huit ans à Anderlecht, l'attaquant a fait parler sa magie balle au pied. Lorsque son corps lui permettait, Suárez était inarrêtable : 68 buts et 59 assists en 241 matchs, mais surtout bon nombre de reins cassés chez les défenseurs adverses.

Après une pige dans son club formateur de l'Atlético Belgrano, il a joué pendant plusieurs années à River Plate, une institution au pays. Cela lui a même valu six apparitions avec l'Argentine en 2019.

Désormais actif en amateur

Il y a un an, l'ancien Anderlechtois avait signé pour six mois à l'Unión Española, une équipe chilienne. Il est aujourd'hui officiellement sans club. Sauf que dans les faits, le quadruple champion de Belgique a déjà mis un terme à sa carrière professionnelle.

À 37 ans, Suárez joue aujourd'hui pour le plaisir avec le FC Guemes, une équipe de copains, où il peut laisser parler son talent en toute décontraction en amateur.

Et à voir les coup francs qu'il est toujours capable de délivrer, les équipes adverses doivent être toujours aussi inquiètes à l'idée de le retrouver. L'objectif plus général est évidemment de prendre du plaisir avec ceux dont il a longtemps été éloigné suite à sa carrière.

