Les jeunes les plus chers du monde : Karetsas déjà à 30M€, Anderlecht bien représenté avec trois talents

Le réputé Observatoire du football CIES a publié sa nouvelle liste des jeunes de moins de 20 ans les plus chers au monde. Parmi les 113 joueurs estimés à plus de dix millions d'euros, on retrouve plusieurs noms bien connus en Belgique.

Leurs valorisations offrent un éclairage intéressant sur le travail de formation des clubs belges et sur la perception du développement des jeunes talents dans le pays. Le joueur le plus cher actuellement actif en Belgique est Konstantinos Karetsas, du KRC Genk. À titre de comparaison, Lamine Yamal domine bien sûr le classement mondial avec une valeur estimée à 349,6 millions d’euros.

Konstantinos Karetsas, le joyau de Genk, Jorthy Mokio, le plus cher des Belges

Le milieu de terrain de 17 ans, Konstantinos Karetsas, qui a montré de belles choses cette saison en Jupiler Pro League, est estimé à 30 millions d’euros par le CIES. Une évaluation qui confirme son statut de talent exceptionnel et de véritable joyau de la formation genkoise.

Mais le Belge le mieux valorisé de la liste est Jorthy Mokio, transféré cet été de La Gantoise à l’Ajax. Le CIES évalue sa valeur marchande à 23,9 millions d’euros, un montant impressionnant pour un défenseur ou milieu de terrain qui n’a pas encore disputé vingt matchs de championnat au plus haut niveau. Jorthy Mokio est considéré comme l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs d’Europe et semble déjà s’imposer à Amsterdam.

Mihajlo Cvetkovic et... Yasin Özcan plus chers que Nathan De Cat

À Anderlecht, trois noms attirent particulièrement l’attention : Mihajlo Cvetkovic (17,4 millions d’euros), Yasin Özcan (15,5 millions) et Nathan De Cat (15 millions). La valorisation de Yasin Özcan étonne, car le défenseur turc, prêté par Aston Villa, joue très peu avec l’équipe première. Le fait que le CIES le classe devant Nathan De Cat, titulaire régulier, montre que ses modèles prennent fortement en compte des critères comme l’âge, le poste et le potentiel international.





Mihajlo Cvetkovic bénéficie lui aussi de cet algorithme : avec à peine cinq matchs disputés sous le maillot anderlechtois, il est déjà valorisé à 17,4 millions d’euros. Une estimation remarquable pour un joueur encore en pleine phase de développement, mais dont le potentiel est évident.

George Ilenikhena, 37 millions

Un autre ancien joueur d’Anderlecht figure aussi en bonne position : Julien Duranville. L’ailier de Dortmund est estimé à 14,2 millions d’euros par le CIES. Son temps de jeu limité causé par ses blessures à répétition n’ont pas empêché sa valeur de rester élevée.

Enfin, un autre nom bien connu émerge depuis la France : George Ilenikhena, aujourd’hui à l’AS Monaco, avec une valeur estimée à 37 millions d’euros. L’ancien attaquant de l’Antwerp est ainsi le joueur ayant un lien avec la Belgique le plus cher du classement. Sa progression en Ligue 1 est fulgurante, et son style de jeu explosif semble parfaitement adapté au football moderne de haut niveau.