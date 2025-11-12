L'opération semble inévitable : un titulaire d'Anderlecht pourrait être absent pendant des mois

L'opération semble inévitable : un titulaire d'Anderlecht pourrait être absent pendant des mois
Photo: © photonews
Anderlecht risque de devoir se passer de César Huerta pendant une longue période. Le joueur mexicain souffre d'une blessure qui pourrait nécessiter une opération et l'éloigner des terrains pendant plusieurs mois.

Depuis le match de Coupe contre Ninove (il était sorti à la pause), César Huerta n'est plus entré en action avec Anderlecht. L'attaquant avait déjà ressenti une gêne durant la période internationale avec le Mexique. Les douleurs semblaient initialement être liées à un problème pelvien, mais cela s'avère plus grave que prévu.

Chez un spécialiste à Barcelone

Huerta s'est rendu à Barcelone pour des examens complémentaires. Il y a été examiné par le médecin du sport Ramón Cugat. Le diagnostic a révélé une pubalgie, une affection causant des douleurs autour du pubis en raison d'une surcharge des muscles abdominaux et des adducteurs.

Une longue période de repos pourrait le soulager, mais la possibilité d'une guérison complète sans intervention chirurgicale est incertaine. Par conséquent, une opération est envisagée, explique Het Laatste Nieuws.

Si ce scénario se confirme, Huerta sera écarté des terrains pendant plusieurs mois. Anderlecht ne pourrait le réintégrer qu'au printemps. Pour le joueur, passer sur le billard pourrait lui permettre de revenir complètement rétabli pour la Coupe du Monde.

Huerta ne veut pas risquer de traîner une blessure qui le verrait disputer le rendez-vous diminué ou même lui valoir une rechute de dernière minute. C'est qu'en tant que pays co-organisateur, le Mexique attend cette Coupe du Monde avec impatience.

