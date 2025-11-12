Officiel : depuis dix ans à Charleroi, il prolonge encore l'aventure dans le Pays Noir

Amine Boukamir a signé un nouveau contrat à Charleroi. Le jeune milieu de terrain veut s'inscrire dans la durée.

Absent du groupe marocain qui a récemment remporté la Coupe du Monde U20, Amine Boukamir était par contre de l'équipe finaliste de la CAN U20 en fin de saison dernière. Une expérience marquante qui l'a, selon l'aveu même du staff carolo, rendu plus mature sur et en dehors du terrain.

Auteur de deux apparitions avec l'équipe première la saison passée pour ses premiers mois en pro, le milieu de terrain de 19 ans avait disputé les 90 minutes de la première journée de championnat à Louvain et n'en s'en était pas mal tiré.

La confiance du staff et de tout le club

Le frère de Mehdi Boukamir alterne entre les présences sur le banc de l'équipe fanion et les titularisations avec l'équipe U23 en D1 ACFF. Charleroi croit en tout cas en lui, comme le confirme ce nouveau contrat jusqu'en 2027 (avec une saison supplémentaire en option) signé aujourd'hui.

Présent au Sporting depuis dix ans, Amine Boukamir symbolise cette jeunesse que le club veut faire éclore du centre de formation. "Formé au sein de l’Académie, Amine incarne les valeurs de la maison noire et blanche. Passé par toutes les catégories de jeunes, il a franchi les étapes une à une jusqu’à intégrer le Noyau A. Devenu professionnel en 2024, il incarne la réussite du parcours de formation carolo. Son engagement, sa progression et son attachement au club en font un exemple pour les générations à venir", explique le communiqué officiel.

"C'est une immense fierté. Je pense qu'il y a eu une assez grande évolution dans mon jeu, noatmment au niveau de l'intensité au contact du monde professionnel. On me dit depuis tout petit que je suis quelqu'un de très calme", sourit Boukamir, plus que jamais chez lui au Mambourg.