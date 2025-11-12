Étonnant : porté disparu, un joueur de Lokeren retrouvé... en Thaïlande

Daishawn Redan a signé à Lokeren l'été dernier, prêté par Avellino. Mais le talentueux surinamais n'a pas encore joué une minute, et a récemment été retrouvé... dans une clinique de désintoxication en Thaïlande.

Triste histoire que celle de Daishawn Redan (24 ans). Très grand talent formé à Chelsea, où il a brillé avec l'équipe U23 (14 buts en 34 matchs), l'attaquant néerlandais a rejoint le Hertha Berlin en 2019, avant d'enchaîner les prêts puis de signer en Italie.

En seconde partie de saison passée, Redan, devenu entre temps international surinamais, était prêté par Avellino au Beerschot et montrait ses qualités, inscrivant 4 buts en 8 matchs. Mais ses problèmes extra-sportifs l'ont depuis rattrapé.

Redan reviendra-t-il à Lokeren ?

Prêté cet été au Sporting Lokeren, toujours en Challenger Pro League, Daishawn Redan n'a pas encore joué une minute cette saison. Ces dernières semaines, il a même... disparu des radars, avant d'être récemment retrouvé... dans une clinique de désintoxication, en Thaïlande, rapporte la Gazet van Antwerpen.

Redan souffrirait en effet de problèmes d'addiction, a raconté sa mère au média thaïlandais Culturu TV. "J'ai un fils plein de talent et qui avait des rêves plein la tête, mais qui a été piégé par quelque chose qui le dépassait : des problèmes d'addiction", déclare-t-elle.

Des soucis que son agent, Brian Tevreden, connaissait, selon Dayenne Redan. "Je ne dis pas que c'est de sa faute, mais il aurait pu lui proposer de l'aide", estime la mère du joueur. "Au lieu de ça, il a juste reçu de nouvelles chances, comme si changer de club allait régler le problème". Reste désormais à voir si, cette addiction ayant été révélée, des mesures seront prises par Avellino ou Lokeren.