Un ex-compère d'Eden Hazard à Chelsea victime de soucis cardiaques : fin de carrière anticipée ?

Un ex-compère d'Eden Hazard à Chelsea victime de soucis cardiaques : fin de carrière anticipée ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Vous rappelez-vous d'Oscar ? De 2012 à 2017, le Brésilien a porté les couleurs de Chelsea, où il était l'un des compères de prédilection d'Eden Hazard. Après de longues années en Chine, il est retourné au Brésil récemment.

Arrivé en 2012 à Chelsea, Oscar avait rapidement formé avec Eden Hazard et Juan Mata l'un des trios créatifs les plus en vue de Premier League. Jusqu'en 2017, le Brésilien avait étalé sa classe sur les terrains anglais, disputant 203 matchs pour les Blues (38 buts).

Oscar avait ensuite surpris tout le monde en décidant, au pic de sa carrière, de signer... en Chine, à l'époque où la Super League chinoise devenait le nouvel eldorado financier du footballl mondial. Avec un salaire annuel de 25 millions d'euros, Oscar reste en Chine jusqu'au terme de son contrat, en 2024, devenant une véritable légende du Shanghai Port.

Fin de carrière pour Oscar ? 

L'année passée, l'international brésilien (48 caps) revenait au pays et signait en faveur de Sao Paulo, pour lequel il a depuis disputé 35 matchs (2 buts, 8 assists). Un retour réussi dans un premier temps mais depuis, Oscar a souffert de nombreuses blessures (ischio-jambiers, fracture des vertèbres lombaires).

Et lors d'un passage à l'infirmerie et de tests physiologiques, la situation a empiré : le Sao Paulo FC révèle en effet que l'ancien de Chelsea a été victime d'un malaise cardiaque lié à une anomalie, qui aurait selon le média brésilien Globo été détectée au mois d'août dernier. 

Immédiatement pris en charge par le service médical du club et transféré à l'hôpital, Oscar est désormais stabilisé. Mais le futur d'Oscar, à 34 ans, s'écrit en pointillés : Globo affirme qu'il pourrait décider de prendre une retraite anticipée. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Oscar
Eden Hazard

Plus de news

Une piste à oublier pour Philippe Clément : "Il n'est pas candidat"

Une piste à oublier pour Philippe Clément : "Il n'est pas candidat"

10:00
Triste histoire : un ex-jeune d'Anderlecht, Malines ou encore Charleroi sous bracelet électronique

Triste histoire : un ex-jeune d'Anderlecht, Malines ou encore Charleroi sous bracelet électronique

09:30
Le dossier DAZN au coeur de l'AG de la Pro League : voici les options sur la table

Le dossier DAZN au coeur de l'AG de la Pro League : voici les options sur la table

09:00
Un retour très attendu avec les Espoirs : "C'était le moment idéal"

Un retour très attendu avec les Espoirs : "C'était le moment idéal"

08:30
Étonnant : porté disparu, un joueur de Lokeren retrouvé... en Thaïlande

Étonnant : porté disparu, un joueur de Lokeren retrouvé... en Thaïlande

07:40
Les jeunes les plus chers du monde : Karetsas déjà à 30M€, Anderlecht bien représenté avec trois talents

Les jeunes les plus chers du monde : Karetsas déjà à 30M€, Anderlecht bien représenté avec trois talents

07:20
1
Plusieurs matchs de suspension pour Owen Maës après son carton rouge face à l'Antwerp ?

Plusieurs matchs de suspension pour Owen Maës après son carton rouge face à l'Antwerp ?

07:00
À quand la fin de carrière pour Christian Benteke ? Le joueur répond très franchement

À quand la fin de carrière pour Christian Benteke ? Le joueur répond très franchement

06:30
Frustré par ses équipiers au Standard, Matthieu Epolo peut vite tourner la page : "Je sais déjà si je jouerai" Interview

Frustré par ses équipiers au Standard, Matthieu Epolo peut vite tourner la page : "Je sais déjà si je jouerai"

06:00
"À tous les Belges, je suis vraiment désolé" : Samuel Umtiti présente ses excuses à la Belgique

"À tous les Belges, je suis vraiment désolé" : Samuel Umtiti présente ses excuses à la Belgique

23:00
"Ma mère m'a laissé à la gare quand j'avais 4 ans" : Alexis André Jr. se confie sur son enfance difficile

"Ma mère m'a laissé à la gare quand j'avais 4 ans" : Alexis André Jr. se confie sur son enfance difficile

22:30
La Belgique U17 va-t-elle remporter la Coupe du monde ? Le capitaine met en garde ses coéquipiers

La Belgique U17 va-t-elle remporter la Coupe du monde ? Le capitaine met en garde ses coéquipiers

22:00
Genk n'en pouvait plus : "La trêve internationale arrive à point nommé"

Genk n'en pouvait plus : "La trêve internationale arrive à point nommé"

21:40
"Je n'ai toujours pas eu de contact particulier avec Rudi Garcia" : Lucas Stassin évoque sa non-sélection

"Je n'ai toujours pas eu de contact particulier avec Rudi Garcia" : Lucas Stassin évoque sa non-sélection

21:20
"On ne donne pas assez de crédit à la MLS" : Christian Benteke frustré de ne plus être appelé en sélection

"On ne donne pas assez de crédit à la MLS" : Christian Benteke frustré de ne plus être appelé en sélection

21:00
Voici la plus grande erreur commise par Wouter Vandenhaute à Anderlecht Analyse

Voici la plus grande erreur commise par Wouter Vandenhaute à Anderlecht

20:40
"Je ne me suis jamais adapté à l'atmosphère de ce club" : Adriano Bertaccini, un anti-Standard ?

"Je ne me suis jamais adapté à l'atmosphère de ce club" : Adriano Bertaccini, un anti-Standard ?

20:20
Grâce à... Carl Hoefkens et Rik de Mil ? "Même le Barça nous a demandé comment on faisait ça"

Grâce à... Carl Hoefkens et Rik de Mil ? "Même le Barça nous a demandé comment on faisait ça"

20:00
La surprise de la saison à Anderlecht : "J'ai tout oublié du passé"

La surprise de la saison à Anderlecht : "J'ai tout oublié du passé"

19:30
🎥 Qu'est-ce qui n'a pas cloché au Standard ? "C'était compliqué de tenir le coup" Interview

🎥 Qu'est-ce qui n'a pas cloché au Standard ? "C'était compliqué de tenir le coup"

18:40
La Belgique U17 hérite d'un tirage particulièrement difficile

La Belgique U17 hérite d'un tirage particulièrement difficile

19:00
OFFICIEL : voici le nouvel entraîneur de Charles De Ketelaere à l'Atalanta

OFFICIEL : voici le nouvel entraîneur de Charles De Ketelaere à l'Atalanta

18:20
Absence confirmée ? La Fédération belge donne des nouvelles de la blessure de Thibaut Courtois

Absence confirmée ? La Fédération belge donne des nouvelles de la blessure de Thibaut Courtois

17:55
3
Neutraliser Hans Vanaken tout en étant décisif n'est pas simple : "Il coûtera des dizaines de millions"

Neutraliser Hans Vanaken tout en étant décisif n'est pas simple : "Il coûtera des dizaines de millions"

17:30
1
🎥 Un jeune supporter chanceux : l'arrivée des Diables à Tubize, avec un petit nouveau parmi les premiers

🎥 Un jeune supporter chanceux : l'arrivée des Diables à Tubize, avec un petit nouveau parmi les premiers

17:00
Hommage attendu contre Charleroi : le Club de Bruges annonce le décès d'une figure marquante du club

Hommage attendu contre Charleroi : le Club de Bruges annonce le décès d'une figure marquante du club

16:30
Pas assez décisif et constant ? Jérémy Doku se défend après sa masterclass : "Je ne suis pas comme ça"

Pas assez décisif et constant ? Jérémy Doku se défend après sa masterclass : "Je ne suis pas comme ça"

16:00
Mauvaise nouvelle au Club de Bruges : Kyriani Sabbe forfait plus longtemps que prévu

Mauvaise nouvelle au Club de Bruges : Kyriani Sabbe forfait plus longtemps que prévu

15:30
Un Belge à la rescousse de Lamine Yamal, au cœur de la polémique en Espagne

Un Belge à la rescousse de Lamine Yamal, au cœur de la polémique en Espagne

15:00
Il attend toujours de prolonger à Anderlecht : les Mauves veulent faire d'une pierre deux coups

Il attend toujours de prolonger à Anderlecht : les Mauves veulent faire d'une pierre deux coups

14:40
Saint-Trond vainqueur... mais lésé contre le Standard ? "Notre état d'esprit fait la différence"

Saint-Trond vainqueur... mais lésé contre le Standard ? "Notre état d'esprit fait la différence"

14:20
Un but refusé et... un coup dans les parties : voici le malchanceux du week-end en Pro League

Un but refusé et... un coup dans les parties : voici le malchanceux du week-end en Pro League

14:00
Scandale de paris illégaux en Turquie : 1.000 joueurs suspendus, un président de club arrêté !

Scandale de paris illégaux en Turquie : 1.000 joueurs suspendus, un président de club arrêté !

13:40
Les blessures s'enchaînent au Real : un autre cadre, en plus de Thibaut Courtois, également blessé

Les blessures s'enchaînent au Real : un autre cadre, en plus de Thibaut Courtois, également blessé

13:20
Nouveau coup dur pour Ivan Leko avec La Gantoise ?

Nouveau coup dur pour Ivan Leko avec La Gantoise ?

13:00
Olivier Renard a manqué l'arrivée des nouveaux dirigeants et la victoire contre Bruges : voici pourquoi

Olivier Renard a manqué l'arrivée des nouveaux dirigeants et la victoire contre Bruges : voici pourquoi

12:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved