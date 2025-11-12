Un ex-compère d'Eden Hazard à Chelsea victime de soucis cardiaques : fin de carrière anticipée ?

Vous rappelez-vous d'Oscar ? De 2012 à 2017, le Brésilien a porté les couleurs de Chelsea, où il était l'un des compères de prédilection d'Eden Hazard. Après de longues années en Chine, il est retourné au Brésil récemment.

Arrivé en 2012 à Chelsea, Oscar avait rapidement formé avec Eden Hazard et Juan Mata l'un des trios créatifs les plus en vue de Premier League. Jusqu'en 2017, le Brésilien avait étalé sa classe sur les terrains anglais, disputant 203 matchs pour les Blues (38 buts).

Oscar avait ensuite surpris tout le monde en décidant, au pic de sa carrière, de signer... en Chine, à l'époque où la Super League chinoise devenait le nouvel eldorado financier du footballl mondial. Avec un salaire annuel de 25 millions d'euros, Oscar reste en Chine jusqu'au terme de son contrat, en 2024, devenant une véritable légende du Shanghai Port.

Fin de carrière pour Oscar ?

L'année passée, l'international brésilien (48 caps) revenait au pays et signait en faveur de Sao Paulo, pour lequel il a depuis disputé 35 matchs (2 buts, 8 assists). Un retour réussi dans un premier temps mais depuis, Oscar a souffert de nombreuses blessures (ischio-jambiers, fracture des vertèbres lombaires).

Et lors d'un passage à l'infirmerie et de tests physiologiques, la situation a empiré : le Sao Paulo FC révèle en effet que l'ancien de Chelsea a été victime d'un malaise cardiaque lié à une anomalie, qui aurait selon le média brésilien Globo été détectée au mois d'août dernier.

Immédiatement pris en charge par le service médical du club et transféré à l'hôpital, Oscar est désormais stabilisé. Mais le futur d'Oscar, à 34 ans, s'écrit en pointillés : Globo affirme qu'il pourrait décider de prendre une retraite anticipée.