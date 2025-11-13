🎥 Bientôt prête à l'emploi : les premières images de la nouvelle tribune 2 de l'Antwerp

La rénovation de la tribune 2 du Bosuil est sur le point de se terminer. Son ouverture est prévue le 7 décembre, contre Genk.

Voilà plusieurs saisons que le Royal Antwerp est privé de l'une de ses tribunes, la deuxième, plus aux normes de la Pro League et récemment détruite.

Sa reconstruction a débuté il y a quelques mois et est bientôt sur le point de se terminer. Son ouverture est prévue le 7 décembre, à l'occasion de la rencontre de championnat entre l'Antwerp et le Racing Genk.

La tribune 2 du Bosuil quasiment terminée

Cette semaine, le Great Old a partagé quelques clichés sur ses réseaux sociaux montrant l'étendue des travaux. On y constate que ceux-ci sont pratiquement terminés.

Ce soutien supplémentaire fera assurément du bien à l'Antwerp, qui occupe l'avant-dernière place du championnat après un début de saison catastrophique.

La position de Stef Wils a un temps été menacée, mais peut-être la direction attend-elle de voir si l'arrivée de supporters supplémentaires au Bosuil via cette tribune 2 permettra à l'équipe de retrouver des couleurs et de remonter la pente durant la seconde partie de saison.