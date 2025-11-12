Enfin : l'Antwerp annonce la date d'ouverture de sa nouvelle tribune

Ce ne sera pas tout de suite après la trêve, comme on le pensait, mais l'Antwerp a désormais annoncé la date de réouverture de sa tribune 2.

Ce mercredi, l'Antwerp a officialisé la nouvelle : le 7 décembre prochain, lors du match du Great Old face au KRC Genk, la Tribune 2 entièrement rénovée sera enfin ouverte au public. Le Bosuil, défiguré depuis de longues années par cette tribune vide et à l'abandon, va pouvoir se remplir.

"Les travaux de la nouvelle T2 se déroulent selon les plans. Dès lors, cette tribune sera mise en activité le 7 décembre dans le cadre du match à domicile contre Genk", écrit le club sur son site officiel.

Concernant le placement des supporters dans le Bosuil, l'ouverture de cette nouvelle tribune va changer les choses. Les supporters locaux prendront en effet place dans les tribunes 1,2 et 4, tandis que la tribune 3 sera réservée aux visiteurs.

Les supporters disposant d'un abonnement seront donc tenus au courant au plus vite de ce que ce changement implique pour eux. "Entre le 13 et le 17 novembre, plus d'instructions seront fournies afin de communique aux abonnés leur place", précise le club.

C'est une excellente nouvelle pour l'Antwerp, qui enregistrait depuis sa remontée en D1A d'énormes pertes financières en raison de cette tribune à l'abandon.