🎥 Un joueur important de l'Union Saint-Gilloise enfin de retour à l'entraînement après sa blessure

C'était un véritable coup dur pour l'Union SG en septembre dernier : touché à la cheville, Mohammed Fuseini avait rechuté après être revenu en début de saison et était annoncé sur la touche pour les deux prochains mois. Ce jeudi, le buteur était de retour à l'entraînement.

En pleine période de trêve internationale, le Ghanéen fait son retour sur les terrains d’entraînements. Son club a partagé une vidéo le montrant joyeux de s’entraîner.

"De quoi égayer votre trêve internationale : Mo et ses bonnes vibes sont de retour à l’entraînement sur le terrain !", écrit le club champion en titre de Pro League sur ses réseaux sociaux.

Le joueur avait dû subir une opération, ce qui l’a contraint à mettre le football de côté en ce début de saison. Cela a été un véritable coup dur pour l’avant-centre qui avait à cœur de bien commencer la saison.

Mohammed Fuseini ,prêt à montrer ce dont il est capable ? 

Pour le moment, il a donc eu très peu de temps de jeu dans les jambes depuis l’été. Il a fait seulement deux courtes apparitions. Huit minutes face au Standard de Liège le 16 août, et 16 face à Anderlecht le 31 du même mois.

Au club depuis juillet 2024, le buteur a été une pièce maîtresse du titre remporté par l’Union SG la saison dernière. Avec trois buts inscrits dans les play-offs et six au cours de la saison régulière, il est loin d’être passé inaperçu. Désormais, Mohammed Fuseini espère de nouveau montrer ce dont il est capable. Mais cela est loin d’être évident au vu de la forte concurrence à son poste dans le club saint-gillois. Les buteurs Marc Giger, Kevin Rodriguez, Raul Florucz et Promise David espèrent également être titulaires.

