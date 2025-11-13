Le Bayern en alerte : un autre grand d'Europe veut recruter Vincent Kompany cet été

Malgré une récente prolongation de contrat jusqu'en 2029 avec le Bayern Munich, Vincent Kompany figure sur la liste restreinte de Manchester City, qui prépare l'après-Guardiola.

Le partage concédé à l'Union Berlin n'a pas changé l'avis collectif en Allemagne. Avec seize victoires consécutives et une équipe toujours invaincue, Vincent Kompany est l'entraîneur du moment, tant chez nos voisins de l'est que sur l'ensemble du continent.

La victoire des Bavarois sur la pelouse du champion d'Europe en titre, le PSG, a accentué l'impression de domination du Bayern, qui sera assurément un grand candidat pour le titre européen.

Vincent Kompany cité sur le banc de Manchester City

Plusieurs joueurs bavarois seront donc certainement courtisés en fin de saison, à commencer par Harry Kane, envoyé sur les tablettes du FC Barcelone par le quotidien anglais The Guardian. Outre-Manche, on se dit aussi que Manchester City va devoir préparer l'après-Pep Guardiola.

Sous contrat jusqu'en 2027 avec les Skyblues, l'entraîneur espagnol pourrait malgré tout quitter le club en fin de saison. La direction de Manchester City a donc, selon le Times, établi une liste de trois entraîneurs susceptibles de le remplacer.

Vincent Kompany figurerait en tête de celle-ci, mais sa situation contractuelle ne facilitera pas les négociations. Les deux autres entraîneurs cités sont Roberto De Zerbi, de Marseille, et Andoni Iraola, de Bournemouth.