Romelu Lukaku suit les conseils de Marc Coucke et réalise un investissement ambitieux...

Romelu Lukaku est le tout nouvel investisseur de Tout Bien, la marque de bière du YouTuber Average Rob. Le Diable Rouge rejoint l'entreprise fondée il y a quatre ans par Robert Van Impe, Emiel Huughe et l'entrepreneur Gilles Mattelin.

Le montant exact investi par Romelu Lukaku reste secret, mais le trio conserve la majorité des actions. Tout Bien est désormais bien plus qu’une blague sur Internet. La marque ne brasse pas seulement de la pils, mais aussi une bière rouge et une version sans alcool.

Les bières sont déjà présentes dans les rayons de Delhaize et Colruyt, et près de cinq millions de canettes ont été vendues depuis le lancement. Pourtant, l’entreprise a enregistré une perte l’an dernier, avec un résultat négatif de 215 000 euros.

L’arrivée de Romelu Lukaku s’inscrit dans une vague plus large d’injections de capital. Marc Coucke, le patron de Lotus Jan Boone et le président de Hubo, Erwin Van Osta, avaient déjà investi dans l’entreprise.

Marc Coucke a convaincu Romelu Lukaku

Plusieurs entrepreneurs du secteur technologique ont également investi. Selon des sources proches du dossier, Marc Coucke a joué un rôle clé dans la décision de Romelu Lukaku.

Les nouveaux moyens financiers doivent permettre à Tout Bien de se développer, tant en Belgique qu’à l’international. Les fondateurs espèrent que la notoriété internationale de Romelu Lukaku renforcera la visibilité de la marque, surtout maintenant que le brasseur se positionne comme une success-story belge jeune et créative.