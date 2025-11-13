Souvenirs partagés pour Genk, Bruges, l'Union et l'Antwerp : voici l'arbitre de Kazakhstan - Belgique

Souvenirs partagés pour Genk, Bruges, l'Union et l'Antwerp : voici l'arbitre de Kazakhstan - Belgique
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Donatas Rumsas n'avait arbitré les Diables Rouges qu'à une seule reprise. Il a en revanche déjà rencontré plusieurs clubs belges sur sa route.

Samedi après-midi (15h00), les Diables Rouges disputeront leur avant-dernier match de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre le Kazakhstan, à Astana. En cas de victoire, la Belgique sera assurée de participer au Mondial en Amérique du Nord.

Entre-temps, l'UEFA a annoncé l'arbitre chargé de diriger la rencontre. Il s'agit du Lituanien Donatas Rumsas, qui pourra compter sur le soutien de plusieurs compatriotes.

Genk, Bruges, l'Union et l'Antwerp le connaissent déjà

Aleksandr Radiuš et Dovydas Sužiedėlis seront les arbitres assistants. Robertas Valikonis occupera le poste de quatrième arbitre et Jeroen Manschot sera le responsable du VAR. Donatas Šimenas son assistant.

L'arbitre principal Donatas Rumsas n'avait dirigé qu'une seule rencontre des Diables Rouges auparavant : en 2021 contre la Biélorussie (victoire 8-0 de la Belgique). Il connaît toutefois un peu mieux les clubs belges que l'équipe nationale.

Il était l'arbitre lors de la défaite 4-0 du Club de Bruges contre le Bayern Munich. Il a également dirigé la victoire 5-1 du Racing Genk au Lech Poznan. L'Union conserve de moins bons souvenirs de lui : Rumsas avait arbitré la défaite 2-0 contre l'Ajax, en février dernier. En 2020, il était l'arbitre principal de LASK Linz - Antwerp (0-2). Genk en avait également de mauvais souvenirs en 2021, lors de la défaite 3-0 contre West Ham.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Antwerp
FC Bruges

Plus de news

Triste nouvelle : l'Union pleure l'un de ses anciens joueurs, décédé à l'âge de 68 ans

Triste nouvelle : l'Union pleure l'un de ses anciens joueurs, décédé à l'âge de 68 ans

15:30
Un ancien Diable à l'assaut de l'Himalaya : "Tout ça a commencé par de simples randonnées" Interview

Un ancien Diable à l'assaut de l'Himalaya : "Tout ça a commencé par de simples randonnées"

11:40
1
Quelle catastrophe : nouvelle blessure terrible et saison terminée pour Zinho Vanheusden

Quelle catastrophe : nouvelle blessure terrible et saison terminée pour Zinho Vanheusden

16:00
Un joueur dans chaque ligne, au moins : Bruges devra être fort pour ne pas se faire piller cet hiver

Un joueur dans chaque ligne, au moins : Bruges devra être fort pour ne pas se faire piller cet hiver

14:20
Une décision logique : Rudi Garcia épargne le voyage au Kazakhstan à l'un de ses Diables

Une décision logique : Rudi Garcia épargne le voyage au Kazakhstan à l'un de ses Diables

09:00
De l'argent gaspillé à Anderlecht ? Olivier Renard devra rendre des comptes à la nouvelle direction Analyse

De l'argent gaspillé à Anderlecht ? Olivier Renard devra rendre des comptes à la nouvelle direction

14:40
Deux grandes absences : voici les stades retenus pour accueillir l'Euro 2028

Deux grandes absences : voici les stades retenus pour accueillir l'Euro 2028

15:00
Dans le peloton de tête en Serie A, le Napoli de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne pourrait changer de coach !

Dans le peloton de tête en Serie A, le Napoli de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne pourrait changer de coach !

13:30
La révélation du début de saison ? "Si vous voulez voir un match agréable, c'est votre meilleure chance"

La révélation du début de saison ? "Si vous voulez voir un match agréable, c'est votre meilleure chance"

12:40
Prix de l'inclusion et du respect : deux projets wallons déclarés vainqueurs

Prix de l'inclusion et du respect : deux projets wallons déclarés vainqueurs

13:00
En feu avec City...et avec les Diables ? Les raisons du retour en force de Jérémy Doku

En feu avec City...et avec les Diables ? Les raisons du retour en force de Jérémy Doku

10:30
Pas assez bon pour Anderlecht mais bientôt repris avec l'Allemagne ? "C'est l'objectif ultime"

Pas assez bon pour Anderlecht mais bientôt repris avec l'Allemagne ? "C'est l'objectif ultime"

12:00
Les retrouvailles, dix ans plus tard : les Diables face à un ancien espoir du Standard et du football belge

Les retrouvailles, dix ans plus tard : les Diables face à un ancien espoir du Standard et du football belge

21:00
Pour jouer comme à l'Union, ou presque : Sébastien Pocognoli veut profiter d'une règle spécifique à la Ligue 1

Pour jouer comme à l'Union, ou presque : Sébastien Pocognoli veut profiter d'une règle spécifique à la Ligue 1

12:20
"J'aurais adoré l'avoir avec nous" : les vérités de Gill Swerts sur la non-sélection de Mika Godts

"J'aurais adoré l'avoir avec nous" : les vérités de Gill Swerts sur la non-sélection de Mika Godts

11:20
Il n'avait jamais été appelé en équipe première à 23 ans : la trouvaille un peu forcée d'Ivan Leko

Il n'avait jamais été appelé en équipe première à 23 ans : la trouvaille un peu forcée d'Ivan Leko

11:00
Un Anderlechtois se confie : "Tout arrêter ? La question m'a traversé l'esprit"

Un Anderlechtois se confie : "Tout arrêter ? La question m'a traversé l'esprit"

10:00
Plus fort encore qu'Undav : la sélection de Kevin Mac Allister avec l'Argentine, une bénédiction pour l'Union

Plus fort encore qu'Undav : la sélection de Kevin Mac Allister avec l'Argentine, une bénédiction pour l'Union

07:40
Francis Amuzu de retour en Europe pour 2026 ? Il répond

Francis Amuzu de retour en Europe pour 2026 ? Il répond

09:30
Thomas Meunier prêt à tout pour les Diables au Kazakhstan : "J'en ai informé Rudi Garcia"

Thomas Meunier prêt à tout pour les Diables au Kazakhstan : "J'en ai informé Rudi Garcia"

22:30
Enfin des décisions dans l'intérêt de tous ? Le positionnement de DAZN qui rassure bon nombre de supporters

Enfin des décisions dans l'intérêt de tous ? Le positionnement de DAZN qui rassure bon nombre de supporters

08:30
Un ancien du Standard se souvient avec émotion : "À ce moment-là, j'étais le meilleur de l'équipe"

Un ancien du Standard se souvient avec émotion : "À ce moment-là, j'étais le meilleur de l'équipe"

08:00
Absent des Diables et des U21 alors qu'il n'est pas blessé : la raison de la non-sélection de Samuel Mbangula

Absent des Diables et des U21 alors qu'il n'est pas blessé : la raison de la non-sélection de Samuel Mbangula

22:00
Trop de prudence au Lotto Park ? "J'aurais préféré un discours à l'anderlechtoise"

Trop de prudence au Lotto Park ? "J'aurais préféré un discours à l'anderlechtoise"

07:00
2
"À refaire, il choisirait peut-être l'Arabie Saoudite" : un coéquipier de Kevin De Bruyne fait grand bruit

"À refaire, il choisirait peut-être l'Arabie Saoudite" : un coéquipier de Kevin De Bruyne fait grand bruit

20:20
1
Wout Faes arrogant ? "Certains ont l'impression qu'il se croit trop bon pour le championnat"

Wout Faes arrogant ? "Certains ont l'impression qu'il se croit trop bon pour le championnat"

07:20
Des premières en vue ? Ces Diables qui pourraient profiter des nombreux forfaits pour s'illustrer

Des premières en vue ? Ces Diables qui pourraient profiter des nombreux forfaits pour s'illustrer

18:40
Officialisée par la FIFA : la nouvelle que Matthieu Epolo attendait depuis des jours

Officialisée par la FIFA : la nouvelle que Matthieu Epolo attendait depuis des jours

23:00
"On travaille plus dur qu'en Allemagne" : les vérités de Thorgan Hazard sur sa forme physique

"On travaille plus dur qu'en Allemagne" : les vérités de Thorgan Hazard sur sa forme physique

21:40
L'ange gardien de la RAAL n'en finit plus de crever l'écran : une belle récompense pour Marcos Peano

L'ange gardien de la RAAL n'en finit plus de crever l'écran : une belle récompense pour Marcos Peano

21:20
L'opération semble inévitable : un titulaire d'Anderlecht pourrait être absent pendant des mois

L'opération semble inévitable : un titulaire d'Anderlecht pourrait être absent pendant des mois

20:35
Officiel : depuis dix ans à Charleroi, il prolonge encore l'aventure dans le Pays Noir

Officiel : depuis dix ans à Charleroi, il prolonge encore l'aventure dans le Pays Noir

20:00
De la Belgique vers le Congo : la FIFA a officiellement tranché

De la Belgique vers le Congo : la FIFA a officiellement tranché

18:20
2
Tiens, qui revoilà : Vincent Kompany en visite à Anderlecht pour une grande occasion

Tiens, qui revoilà : Vincent Kompany en visite à Anderlecht pour une grande occasion

19:30
Quel statut pour Charles De Ketelaere en sélection ? "Je pense que l'entraîneur le voit aussi"

Quel statut pour Charles De Ketelaere en sélection ? "Je pense que l'entraîneur le voit aussi"

12/11
Ilay Camara n'a pas tourné le dos aux Diables par hasard : "Le Sénégal a un plan clair"

Ilay Camara n'a pas tourné le dos aux Diables par hasard : "Le Sénégal a un plan clair"

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved