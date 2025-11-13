Souvenirs partagés pour Genk, Bruges, l'Union et l'Antwerp : voici l'arbitre de Kazakhstan - Belgique

Donatas Rumsas n'avait arbitré les Diables Rouges qu'à une seule reprise. Il a en revanche déjà rencontré plusieurs clubs belges sur sa route.

Samedi après-midi (15h00), les Diables Rouges disputeront leur avant-dernier match de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre le Kazakhstan, à Astana. En cas de victoire, la Belgique sera assurée de participer au Mondial en Amérique du Nord.

Entre-temps, l'UEFA a annoncé l'arbitre chargé de diriger la rencontre. Il s'agit du Lituanien Donatas Rumsas, qui pourra compter sur le soutien de plusieurs compatriotes.

Genk, Bruges, l'Union et l'Antwerp le connaissent déjà

Aleksandr Radiuš et Dovydas Sužiedėlis seront les arbitres assistants. Robertas Valikonis occupera le poste de quatrième arbitre et Jeroen Manschot sera le responsable du VAR. Donatas Šimenas son assistant.

L'arbitre principal Donatas Rumsas n'avait dirigé qu'une seule rencontre des Diables Rouges auparavant : en 2021 contre la Biélorussie (victoire 8-0 de la Belgique). Il connaît toutefois un peu mieux les clubs belges que l'équipe nationale.





Il était l'arbitre lors de la défaite 4-0 du Club de Bruges contre le Bayern Munich. Il a également dirigé la victoire 5-1 du Racing Genk au Lech Poznan. L'Union conserve de moins bons souvenirs de lui : Rumsas avait arbitré la défaite 2-0 contre l'Ajax, en février dernier. En 2020, il était l'arbitre principal de LASK Linz - Antwerp (0-2). Genk en avait également de mauvais souvenirs en 2021, lors de la défaite 3-0 contre West Ham.