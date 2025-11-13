Trop de prudence au Lotto Park ? "J'aurais préféré un discours à l'anderlechtoise"

Trop de prudence au Lotto Park ? "J'aurais préféré un discours à l'anderlechtoise"
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4306

Anderlecht commence à tourner la page de l'ère Wouter Vandenhaute. Kenneth Bornauw a pointé les objectifs du club et se montre plus prudent.

Contre le Club de Bruges, Anderlecht a vécu un dimanche animé mais euphorique : la première de Michael Verschueren et Kenneth Bornauw côte à côte en tribune, la victoire contre les Blauw en Zwart. En marge de la rencontre, Bornauw s'est exprimé face à la presse pour préfacer son mandat.

Le nouveau CEO du Sporting explique que l'équipe doit dans un premier temps viser le retour en Coupe d'Europe et le top 3 en championnat. Sur le plateau de La Tribune, Philippe Albert estime que ces objectifs sont trop modestes.

"Un club comme Anderlecht, avec son palmarès, ne peut pas se permettre d’avoir un discours prudent. J’aurais préféré un discours à l’anderlechtoise, même si l’ADN anderlechtois, on ne le retrouvera plus jamais", explique l'ancien de la maison mauve.

Retenir les leçons du passé

"Le Sporting doit jouer le titre chaque année, pas le top 3. Et dès cette saison. Sur ce qu’ils montrent depuis deux matches, s’ils continuent de la sorte, ils peuvent rivaliser avec l’Union et Bruges. Il y a vraiment de la qualité dans cette équipe, mais il faut de la régularité", poursuit-il.

Nordin Jbari estime quant à lui que Kenneth Bornauw a bien fait d'adopter un premier discours mesuré : "Les anciennes directions parlaient beaucoup trop et affirmaient ouvertement vouloir jouer le titre. Anderlecht doit désormais travailler dans la durée et arrêter de changer constamment de cap. L’équipe actuelle n’a pas encore le niveau pour viser le titre. Dans deux ou trois ans, peut-être". Plus que jamais à Neerpede, l'heure doit être aux actes plus qu'aux mots. À tous les niveaux du club.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

"J'aurais adoré l'avoir avec nous" : les vérités de Gill Swerts sur la non-sélection de Mika Godts

"J'aurais adoré l'avoir avec nous" : les vérités de Gill Swerts sur la non-sélection de Mika Godts

11:20
Un Anderlechtois se confie : "Tout arrêter ? La question m'a traversé l'esprit"

Un Anderlechtois se confie : "Tout arrêter ? La question m'a traversé l'esprit"

10:00
Il n'avait jamais été appelé en équipe première à 23 ans : la trouvaille un peu forcée d'Ivan Leko

Il n'avait jamais été appelé en équipe première à 23 ans : la trouvaille un peu forcée d'Ivan Leko

11:00
Francis Amuzu de retour en Europe pour 2026 ? Il répond

Francis Amuzu de retour en Europe pour 2026 ? Il répond

09:30
En feu avec City...et avec les Diables ? Les raisons du retour en force de Jérémy Doku

En feu avec City...et avec les Diables ? Les raisons du retour en force de Jérémy Doku

10:30
Enfin des décisions dans l'intérêt de tous ? Le positionnement de DAZN qui rassure bon nombre de supporters

Enfin des décisions dans l'intérêt de tous ? Le positionnement de DAZN qui rassure bon nombre de supporters

08:30
Un ancien du Standard se souvient avec émotion : "À ce moment-là, j'étais le meilleur de l'équipe"

Un ancien du Standard se souvient avec émotion : "À ce moment-là, j'étais le meilleur de l'équipe"

08:00
Une décision logique : Rudi Garcia épargne le voyage au Kazakhstan à l'un de ses Diables

Une décision logique : Rudi Garcia épargne le voyage au Kazakhstan à l'un de ses Diables

09:00
"On travaille plus dur qu'en Allemagne" : les vérités de Thorgan Hazard sur sa forme physique

"On travaille plus dur qu'en Allemagne" : les vérités de Thorgan Hazard sur sa forme physique

21:40
Plus fort encore qu'Undav : la sélection de Kevin Mac Allister avec l'Argentine, une bénédiction pour l'Union

Plus fort encore qu'Undav : la sélection de Kevin Mac Allister avec l'Argentine, une bénédiction pour l'Union

07:40
L'opération semble inévitable : un titulaire d'Anderlecht pourrait être absent pendant des mois

L'opération semble inévitable : un titulaire d'Anderlecht pourrait être absent pendant des mois

20:35
Wout Faes arrogant ? "Certains ont l'impression qu'il se croit trop bon pour le championnat"

Wout Faes arrogant ? "Certains ont l'impression qu'il se croit trop bon pour le championnat"

07:20
Tiens, qui revoilà : Vincent Kompany en visite à Anderlecht pour une grande occasion

Tiens, qui revoilà : Vincent Kompany en visite à Anderlecht pour une grande occasion

19:30
Officialisée par la FIFA : la nouvelle que Matthieu Epolo attendait depuis des jours

Officialisée par la FIFA : la nouvelle que Matthieu Epolo attendait depuis des jours

23:00
Thomas Meunier prêt à tout pour les Diables au Kazakhstan : "J'en ai informé Rudi Garcia"

Thomas Meunier prêt à tout pour les Diables au Kazakhstan : "J'en ai informé Rudi Garcia"

22:30
L'ange gardien de la RAAL n'en finit plus de crever l'écran : une belle récompense pour Marcos Peano

L'ange gardien de la RAAL n'en finit plus de crever l'écran : une belle récompense pour Marcos Peano

21:20
Absent des Diables et des U21 alors qu'il n'est pas blessé : la raison de la non-sélection de Samuel Mbangula

Absent des Diables et des U21 alors qu'il n'est pas blessé : la raison de la non-sélection de Samuel Mbangula

22:00
Les retrouvailles, dix ans plus tard : les Diables face à un ancien espoir du Standard et du football belge

Les retrouvailles, dix ans plus tard : les Diables face à un ancien espoir du Standard et du football belge

21:00
Officiel : depuis dix ans à Charleroi, il prolonge encore l'aventure dans le Pays Noir

Officiel : depuis dix ans à Charleroi, il prolonge encore l'aventure dans le Pays Noir

20:00
"À refaire, il choisirait peut-être l'Arabie Saoudite" : un coéquipier de Kevin De Bruyne fait grand bruit

"À refaire, il choisirait peut-être l'Arabie Saoudite" : un coéquipier de Kevin De Bruyne fait grand bruit

20:20
1
Virer Igor De Camargo pour relancer Yves Vanderhaeghe : les explications de Georges-Louis Bouchez

Virer Igor De Camargo pour relancer Yves Vanderhaeghe : les explications de Georges-Louis Bouchez

19:00
1
Wouter Vandenhaute quitte aussi son poste à la Pro League : voici son remplaçant

Wouter Vandenhaute quitte aussi son poste à la Pro League : voici son remplaçant

16:00
Des premières en vue ? Ces Diables qui pourraient profiter des nombreux forfaits pour s'illustrer

Des premières en vue ? Ces Diables qui pourraient profiter des nombreux forfaits pour s'illustrer

18:40
Ilay Camara n'a pas tourné le dos aux Diables par hasard : "Le Sénégal a un plan clair"

Ilay Camara n'a pas tourné le dos aux Diables par hasard : "Le Sénégal a un plan clair"

17:00
Un fait divers dramatique en marge d'un derby des Flandres

Un fait divers dramatique en marge d'un derby des Flandres

18:00
De la Belgique vers le Congo : la FIFA a officiellement tranché

De la Belgique vers le Congo : la FIFA a officiellement tranché

18:20
2
Un joueur de D1B en clinique de désintoxication ? Il nie fermement les faits

Un joueur de D1B en clinique de désintoxication ? Il nie fermement les faits

17:30
La nouvelle arme de Felice Mazzu : vers le retour d'une espèce en voie de disparition en Pro League ?

La nouvelle arme de Felice Mazzu : vers le retour d'une espèce en voie de disparition en Pro League ?

16:40
Cristiano Ronaldo commence à voir la fin approcher : "Il y aura des larmes"

Cristiano Ronaldo commence à voir la fin approcher : "Il y aura des larmes"

16:20
La Pro League temporise encore dans le dossier l'opposant à DAZN

La Pro League temporise encore dans le dossier l'opposant à DAZN

15:40
Marc Wilmots connaît sa sanction après avoir tenu des propos déplacés sur l'arbitrage

Marc Wilmots connaît sa sanction après avoir tenu des propos déplacés sur l'arbitrage

14:40
3
Quel statut pour Charles De Ketelaere en sélection ? "Je pense que l'entraîneur le voit aussi"

Quel statut pour Charles De Ketelaere en sélection ? "Je pense que l'entraîneur le voit aussi"

15:20
Les Francs Borains se séparent d'Igor De Camargo... et annoncent déjà son successeur !

Les Francs Borains se séparent d'Igor De Camargo... et annoncent déjà son successeur !

15:00
Enfin : l'Antwerp annonce la date d'ouverture de sa nouvelle tribune

Enfin : l'Antwerp annonce la date d'ouverture de sa nouvelle tribune

14:00
Amadou Onana prévient avant le déplacement au Kazakhstan : "Pas d'excuses"

Amadou Onana prévient avant le déplacement au Kazakhstan : "Pas d'excuses"

14:20
Sans Thibaut Courtois, qui sera entre les perches ? "J'opterais pour lui"

Sans Thibaut Courtois, qui sera entre les perches ? "J'opterais pour lui"

13:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved