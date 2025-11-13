Trop de prudence au Lotto Park ? "J'aurais préféré un discours à l'anderlechtoise"

Anderlecht commence à tourner la page de l'ère Wouter Vandenhaute. Kenneth Bornauw a pointé les objectifs du club et se montre plus prudent.

Contre le Club de Bruges, Anderlecht a vécu un dimanche animé mais euphorique : la première de Michael Verschueren et Kenneth Bornauw côte à côte en tribune, la victoire contre les Blauw en Zwart. En marge de la rencontre, Bornauw s'est exprimé face à la presse pour préfacer son mandat.

Le nouveau CEO du Sporting explique que l'équipe doit dans un premier temps viser le retour en Coupe d'Europe et le top 3 en championnat. Sur le plateau de La Tribune, Philippe Albert estime que ces objectifs sont trop modestes.

"Un club comme Anderlecht, avec son palmarès, ne peut pas se permettre d’avoir un discours prudent. J’aurais préféré un discours à l’anderlechtoise, même si l’ADN anderlechtois, on ne le retrouvera plus jamais", explique l'ancien de la maison mauve.

Retenir les leçons du passé

"Le Sporting doit jouer le titre chaque année, pas le top 3. Et dès cette saison. Sur ce qu’ils montrent depuis deux matches, s’ils continuent de la sorte, ils peuvent rivaliser avec l’Union et Bruges. Il y a vraiment de la qualité dans cette équipe, mais il faut de la régularité", poursuit-il.

Nordin Jbari estime quant à lui que Kenneth Bornauw a bien fait d'adopter un premier discours mesuré : "Les anciennes directions parlaient beaucoup trop et affirmaient ouvertement vouloir jouer le titre. Anderlecht doit désormais travailler dans la durée et arrêter de changer constamment de cap. L’équipe actuelle n’a pas encore le niveau pour viser le titre. Dans deux ou trois ans, peut-être". Plus que jamais à Neerpede, l'heure doit être aux actes plus qu'aux mots. À tous les niveaux du club.