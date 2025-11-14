Duranville y a cru, en vain : les Diablotins retombent dans leurs travers et font la mauvaise opération

La sale journée du football belge se poursuit. Après l'élimination des U17 à la Coupe du Monde, nos U21 ont perdu en Autriche.

Gill Swerts avait beau déclarer que le Danemark (battu 2-0 par nos Diablotins il y a mois) avait plus de qualité que cette équipe autrichienne, nos jeunes compatriotes avaient beau rester sur deux prestations pleines (avec aussi cette victoire 0-7 au pays de Galles), il fallait se montrer sérieux sur la route de l'Euro. Swerts a donc aligné ses cadres habituels, comme Mike Penders, Jorne Spileers, Matte Smets, Arthur Vermeeren, Kamiel Van de Perre ou encore Lucas Stassin.

Une victoire aurait permis aux Espoirs belges de faire un grand pas vers le Championnat d'Europe, leur adversaire, l'Autriche, occupant la deuxième place de son groupe. Mais dans un premier temps, il fallait surtout ne pas encaisser : Mike Penders a rapidement dû sortir le grand jeu pour détourner un coup franc de Puczka.

Nos U21 venaient à peine de se remettre de cette première occasion dangereuse qu'une autre survenait. Adewumi éliminait Spileers et De Roeve avant de transmettre à Dursun, dont la frappe à bout portant a heurté le poteau.

Une défaite méritée

Peu d'améliorations dans le jeu belge après la pause. Kamiel Van de Perre a échappé à un deuxième carton jaune et les occasions franches se sont faites rares. Seule exception : la frappe à bout portant de Julien Duranville (monté au jeu), repoussée par le gardien Jungwirth. Quelques minutes plus tard, le moment tant attendu est arrivé… à l’autre bout du terrain. La frappe de Kojzek s’est logée dans le petit filet (83e, 1-0).

Il ne restait plus beaucoup de temps aux Diablotins pour réagir. De fait, la réaction en fin de match s'est avérée insuffisante pour ramener le moindre point d'Autriche. Nos adversaires du soir nous rejoignent donc à la première place, avec sept points. Le Danemark et la Biélorussie suivent à égalité à la troisième place avec quatre points, sachant que les Danois ont disputé un match de moins.