Fera-t-il mieux que De Camargo ? Le premier recadrage d'Yves Vanderhaeghe chez les Francs Borains

Yves Vanderhaeghe est à pied d'oeuvre pour aider les Francs Borains à se relancer. Il compte s'appuyer sur son expérience pour emmener l'équipe avec lui.

Ces derniers mois, Yves Vanderhaeghe fait dans la surprise. D'abord celle de revenir sur le banc de Courtrai (sans grande réussite) l'hiver dernier, puis celle de succéder à Igor De Camargo à la tête des Francs Borains. Le lendemain de cette annonce choc, il assistait déjà à la victoire de sa nouvelle équipe contre Dender. Mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a dispensé son premier entraînement.

Le nouveau coach a déjà mis l'accent sur des principes qui lui sont chers : "Quand tu vois le type de joueur que j'étais, j'étais quelqu'un qui mouillait le maillot, dont tu ne te débarrasses jamais vraiment. Ici, dans cette partie du pays, il y a beaucoup d'ouvriers, de travailleurs. C'est quelque chose que je veux retrouver dans mon équipe. Ils doivent travailler ensemble, ne pas laisser les défenseurs se débrouiller seuls".

S'entraider pour se remettre à gagner

"Je ne veux pas trop parler de moi-même, mais je pense que j'en suis le meilleur exemple. J'étais un joueur assez embêtant mais toujours modeste et travailleur. Le travail permet de s'améliorer si tout le monde comprend le message", poursuit-il, interrogé par Télé-MB.

L'équipe doit se reprendre : elle n'a gagné qu'un seul de ses onze derniers matchs officiels. "Dans les clubs que j'ai entraînés, on ne jouait pas toujours pour être champions. J'ai sauvé Courtrai et le Cercle de Bruges, j'ai connu des situations assez similaires, où le club était encore en train d'achever sa mue vers le monde professionnel. J'ai pu apporter mon expérience à ces clubs, notamment grâce à mon vécu à Anderlecht, où j'ai connu quelques bons moments".

Yves Vanderhaeghe se veut optimiste : "Je pense qu'avec la direction, on peut faire quelque chose de bien de ce club et mettre une structure en place, notamment au niveau du jeu".

