Déjà l'effet Yves Vanderhaeghe ? Les Francs Borains battent une D1A pour sa première sur le banc

Sous les yeux d'Yves Vanderhaeghe, qui vient de remplacer Igor De Camargo, les Francs Borains se sont imposés à Dender en match amical, ce jeudi.

Après des saisons de transition, les Francs Borains espéraient jouer les premiers rôles en Challenger Pro League cette saison et ont misé sur un jeune entraîneur tout aussi ambitieux que le club : Igor De Camargo.

Cependant, la première expérience de T1 de l'ancien avant-centre brésilien ne s'est pas déroulée comme prévu. De Camargo a été remercié après douze matchs, avec un bilan de 10/36 et une 14e place en Challenger Pro League.

Le RFB bat Dender sous les yeux d'Yves Vanderhaeghe

Pour le remplacer, le président Georges-Louis Bouchez et la direction ont choisi l'expérimenté Yves Vanderhaeghe, qui avait disparu des radars depuis la fin de son retour manqué à Courtrai en février dernier.

Sous ses yeux, les Francs Borains ont déjà montré du mieux et se sont imposés (1-2) en match amical à Dender, ce jeudi, grâce à des buts de Kays Ruiz-Atil (sur penalty) et de Corenthyn Lavie.

Reste à confirmer en championnat, contre le RFC Liège et le RWDM Brussels après la trêve internationale. Il s'agit en tout cas de débuts intéressants pour l'entraîneur de 55 ans, qui ne devrait pas pouvoir faire pire qu'Igor De Camargo au RFB.