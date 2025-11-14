Flop total en Belgique, il devient international néerlandais... et fait sensation

Flop total en Belgique, il devient international néerlandais... et fait sensation
Emmanuel Emegha fait ses débuts avec l'équipe nationale néerlandaise pendant cette trêve internationale. Pourtant, en 2022, son passage au Royal Antwerp avait été un véritable échec : l'attaquant n'avait disputé qu'un seul match, pour un total de seulement 22 minutes de jeu.

En 2022, Marc Overmars déboursait deux millions d'euros pour s'attacher les services d'Emmanuel Emegha en provenance du Sparta Rotterdam. Mais le jeune avant-centre n'avait guère eu sa chance et n'avait participé qu'à un seul match, entrant à 22 minutes de la fin. Après une demi-saison, il était transféré au Sturm Graz, en Autriche.

Là-bas, le Néerlandais a véritablement explosé. Il a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives en 36 matches, ce qui a poussé Strasbourg à proposer 13 millions d'euros au Sturm Graz, qui a reversé 3,25 M€ à l'Antwerp dans l’opération.

D'échec à l'Antwerp à une première convocation chez les Oranje

En France, le jeune attaquant a poursuivi sa progression. Avec 29 buts et 7 passes décisives en 68 rencontres, il est devenu un cadre — et même le capitaine — de l’équipe alsacienne, tandis que sa valeur marchande a grimpé jusqu'à 25 millions d'euros selon Transfermarkt.

Le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman l'a convoqué pour la première fois en équipe nationale après le forfait de Wout Weghorst. Emmanuel Emegha (22 ans) est donc retenu pour le match de qualification en Pologne ce vendredi, puis pour la réception de la Lituanie lundi.

Malgré une première aventure compliquée à l’étranger, où il n’avait jamais vraiment eu sa chance, Emmanuel Emegha confirme aujourd’hui tout le bien qui se disait de lui. Il pourrait franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière en marquant les esprits avec les Oranje.

