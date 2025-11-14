Pas là pour cirer le banc : Kevin Mac Allister passe des bras de David Hubert à ceux de Leo Messi

Kevin Mac Allister vit un rêve éveillé durant cette trêve internationale. Appelé par l'Argentine, il a effectué ses grands débuts ce soir.

Le champion du monde argentin qui sélectionne un joueur de l'Union Saint-Gilloise : grâce à ses prestations d'une régularité sans faille et aux succès des Bruxellois, Kevin Mac Allister a eu la folle surprise d'être appelé avec l'Albiceleste.

Rejoindre le rassemblement aux côtés de son frère Alexis, de Lionel Messi et des autres stars de l'équipe était déjà un grand moment. Il en a vécu un deuxième ce soir, avec le match amical disputé contre Angola.

La consécration

Le défenseur unioniste a débuté sur le banc, mais il a été le premier à monter au jeu, remplaçant Giovani Lo Celso à l'heure de jeu. A ce moment-là, l'Argentine menait 0-1 grâce à un but de Lautaro Martinez.

ARGENTINA LE GANÓ A ANGOLA 2-0 EN EL ÚLTIMO PARTIDO DEL AÑO



Los goles los hicieron Lautaro Martínez y Messi.



Por primera vez en 15 años dos hermanos compartieron cancha en la Selección: Alexis y Kevin Mac Allister, que debutó.



(+) en Clarín: https://t.co/fFLp1CsaAq pic.twitter.com/M5ln7lAac4 — Clarín (@clarincom) November 14, 2025

Mac Allister a fait le boulot pour permettre aux siens de conserver leur avantage. Les visiteurs ont même fait le break en fin de match grâce à un certain Lionel Messi, de quoi nous valoir l'image collector du défenseur saint-gillois dans les bras de La Pulga au moment des célébrations.

Kevin Mac Allister se lleva una linda foto de su debut en la Selección Argentina pic.twitter.com/qTZINyFKzE — Nico Baier (@NicolasBaier) November 14, 2025

Son entrée est également marqué l'histoire : pour la première fois depuis 15 ans, deux frères ont évolué de concert sous le maillot argentin. De quoi lui valoir une tonne de souvenirs au moment de rentrer au Parc Duden.