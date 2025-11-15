Il devait commencer le match : pourquoi Maxim De Cuyper n'a pas débuté Kazakhstan - Belgique

Maxim De Cuyper n'a pas commencé la rencontre entre le Kazakhstan et la Belgique, ce samedi. Le latéral gauche s'est blessé au tendon d'Achille.

La Belgique se déplaçait au Kazakhstan ce samedi sans plusieurs cadres. Thibaut Courtois, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku étaient blessés, tandis que Thomas Meunier était suspendu.

Pour la première fois depuis plus de quinze ans, aucun membre de la génération dorée n'était donc titulaire à Astana. Le joueur le plus expérimenté du onze de base était Timothy Castagne, et c'est Hans Vanaken qui a porté le brassard de capitaine.

Maxim De Cuyper blessé au tendon d'Achille

Castagne a, comme à son habitude, évolué sur le côté droit, avec Joaquin Seys de l'autre côté. Le joueur du Club de Bruges a fêté sa première titularisation en équipe nationale, ce qui n'était pas prévu.

En effet, Rudi Garcia avait prévu de titulariser Maxim De Cuyper sur le côté gauche de sa défense. Il n'a pas pu le faire, puisque le joueur de Brighton s'est blessé dans les dernières minutes.





Selon les informations de la RTBF, le joueur de 24 ans souffre d'un problème au tendon d'Achille, et le staff des Diables n'a pas voulu prendre de risques pour la suite de sa saison. Une décision logique.