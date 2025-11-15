Un énorme symbole : une première depuis plus de 15 ans dans la composition des Diables au Kazakhstan

La composition de la Belgique au Kazakhstan est tombée. Pour la première fois depuis bien longtemps, on ne retrouve aucun joueur de la génération dorée.

Les matchs de l'équipe nationale amènent souvent, à la télévision, des spectateurs qui n'ont pas toujours l'habitude de suivre le football chaque semaine. Pour eux, suivre les rencontres du pays est important, peu importe qui joue.

Malgré tout, ils apprécient tout de même reconnaître les joueurs qui se battent pour leurs couleurs sur le terrain, et les suivre d'année en année. Ce samedi, ces supporters se retrouvent bien surpris.

Aucun Diable de la génération dorée au coup d'envoi de Kazakhstan - Belgique

En effet, on ne retrouve aucun Diable "de la génération dorée" dans la composition d'équipe de la Belgique au Kazakhstan. Ça fait tout drôle, parce que c'est la première fois... depuis l'arrivée de cette génération dorée, il y a plus de quinze ans.

On savait déjà que Rudi Garcia serait privé de Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Kevin De Bruyne ou encore Romelu Lukaku, ce qui réduisait déjà drastiquement le nombre de cadres expérimentés ayant connu l'âge d'or de la sélection.





En outre, Youri Tielemans, pourtant annoncé titulaire, est finalement sur le banc. Timothy Castagne, Diable Rouge le plus expérimenté au coup d'envoi, n'ayant rejoint la sélection qu'après la Coupe du monde 2018, c'est une véritable page symbolique qui se tourne. Pour porter le brassard de capitaine, Rudi Garcia a choisi un joueur d'expérience, Hans Vanaken, mais celui-ci a fait ses débuts en sélection en même temps que Castagne.