"Le Standard n'est qu'une étape pour lui" : un membre du staff voit très grand pour Vincent Euvrard

Le Standard est toujours en pleine reconstruction. Revenu au club depuis deux ans, José Jeunechamps pointe plusieurs hommes clés dans la mue du club, sur le terrain et en dehors.

Avant même l'arrivée de Marc Wilmots, la rigueur était déjà présente dans l'effectif. Le nouveau directeur sportif a attiré des profils travailleurs, le mot arbeit n'avait plus autant raisonné à Sclessin depuis longtemps.

Ivan Leko ne parle peut-être pas allemand, mais il ne faut pas minimiser son importance dans le changement de mentalité au sein du noyau. "Il a posé les fondations la saison dernière. Il a recentré le mot travail au cœur du Standard. Il l'a fait avec des moyens très limités. Mais respect aussi aux joueurs, qui ont répondu présent. Pour l'avoir vécu de l'intérieur, ils ont vraiment bossé", explique José Jeunechamps sur le plateau de Qu4tre - Liège Média.

Dans les bureaux, c'est Giacomo Angelini qui mène désormais la barque, avec lui aussi beaucoup de volonté : "Giacomo, c'est un patron. On sent chez lui une grosse personnalité. Il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas".

Retrouver de la continuité sur le terrain

Autre patron, Vincent Euvrard, chargé de redresser le tir après le retour de Mircea Rednic en forme d'erreur de casting. Jeunechamps n'est pas avare de compliments envers son T1 : "Vincent, c'est la troisième fois que je travaille avec lui (après Louvain et le Cercle où les deux hommes étaient dans le staff de Franky Vercauteren). C'est aussi un élève de Franky. Cela faisait quatre ans que je n'avais plus travaillé avec lui et j'ai vu une évolution.





José Jeunechamps voit grand pour l'ancien entraîneur de Dender : "C'est quelqu'un qui est toujours désireux de s'améliorer. Je suis quelqu'un de travailleur, mais lui, c'est encore un cran au-dessus. Entraîner un grand club comme le Standard, c'est une belle récompense mais ce n'est qu'une étape dans sa carrière, j'en suis sûr".